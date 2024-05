1 Wird nächste Saison ein anderes Trikot tragen: Emanuel Buchmann Foto: dpa/Clara Margais

Nach der öffentlichen Kritik von Emanuel Buchmann an seiner Giro-Ausbootung gehen der Radprofi und der deutsche World-Tour-Rennstall am Ende der Saison getrennte Wege.











Link kopiert



Während des Giro d’Italia gab es nur ein Thema: die Dominanz von Tadej Pogacar. Der Slowene war so überlegen, dass er am Ende sechs Etappen gewonnen und fast zehn Minuten Vorsprung hatte. Weshalb kaum jemand über Daniel Felipe Martinez (Kolumbien) sprach. Daran änderte sich auch am Tag nach der Zielankunft in Rom wenig.