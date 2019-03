14 Von wegen Fastenzeit gleich entbehrungsreiche Zeit - dieses Müsli im Apfelnest lässt gut in den Tag starten. Foto: Wacker GmbH

Sabine Wacker hat die Methode des "basenfastens" entwickelt. Zahlreiche Hotels haben dies in ihr Programm aufgenommen. Einige dieser nach Wacker zertifizierten Häuser stellen wir vor. Allen gemeinsam ist, die Fastenzeit für die Gäste zum Urlaub zu machen.

Traditionell beginnt an Aschermittwoch die Fastenzeit, die mit dem Osterfest endet. Wer sich in diesem Jahr eine Zeit der Enthaltsamkeit fest vorgenommen hat, trickst seinen inneren Schweinehund vielleicht damit aus, die Fastenzeit zum Urlaub zu machen.

In den nach Wacker® zertifizierten "basenfasten Hotels" lässt es sich in entspannter Wohlfühlatmosphäre leichter auf Essen und andere Genussmittel verzichten. Egal ob Fasten mit Obst, Gemüse oder mit richtig Biss - das 1997 von Sabine Wacker entwickelt wurde - jeder wird für sich die beste Art finden, eine Zeit lang enthaltsam zu sein.

Natürlich funktioniert "basenfasten" auch zuhause oder im Büro. Doch während einer Auszeit im Hotel können Körper, Geist und Seele gleichsam vom Ballast befreit werden. Die leckeren, saisonalen, basischen Gerichte werden von Profis zubereitet und man darf am gedeckten Tisch Platz nehmen. Bewegung, Erholung und Entspannung sind drei weitere Säulen für ein erfolgreiches Fastenerlebnis wärend eines Hotelurlaubs.

"Basenfasten" - eine Auszeit, die man sich gönnen kann

Eine Woche "basenfasten" (alles inklusive) liegt - je nach Hotelkategorie - bei 500 bis 1600 Euro. Dabei stehen etwa das kleine, familiäre Bio-Landhaus "Forellenhof", oder das luxuriöse Gesundheitsresort "Rosenalp" in Oberstaufen zur Auswahl, das auch Colon-Hydro-Therapie und ärztliche Beratung anbietet. Ruhig im Wald gelegen, offeriert das Gesundheitsresort "Regena" in Bad Brückenau neben "basenfasten" viele medizinische - oft auf Naturheilverfahren basierende - Behandlungsangebote.

Das bio-zertifizierte "Gut Edermann" liegt in der Biosphärenregion im Berchtesgadener Land. Die Gäste erwartet alpines Design, eine erstklassige basische Küche und ein Alpen-SPA mit herrlichem Bergblick. Wer die Bergwelt liebt, fühlt sich unweit der Zugspitze im gemütlichen, familiengeführten Biohotel "Garmischer Hof" mitten in Garmisch-Partenkirchen wohl. Das ebenfalls familiengeführte Vier-Sterne-Hotel "Mürz" im Herzen von Bad Füssing lockt mit hauseigenem Thermalbad mit original Bad Füssinger Heilwasser.

Ob Design-Hotel oder Hofgut - jeder findet seinen persönlichen Rückzugsort

Am Rande des Pfälzerwaldes gelegen, lässt sich die Fastenzeit im familiengeführten "Waldhotel Eisenberg" angenehm gestalten. Das neu eröffnete "Hotel Pfauen" hat "basenfasten" und "zellbiologische Regenerationstherapie" im Programm. Steht Gesundheitsvorsorge im Luftkurort Oberprechtal im Schwarzwald - dem Sitz des "Pfauen" - doch ohnehin hoch im Kurs.

Designliebhabern wird das superior Hotel "bora" in Radolfzell am Bodensee gefallen. Die basische Küche wird im Vier-Sterne-Haus am Schwäbischen Meer fantasievoll interpretiert. Obendrein gibt es einen großzügigen Saunabereich mit eigenem Zugang zum See. Auf 1025 Meter Höhe in Deutschlands größtem Nationalpark im Schwarzwald, thront das Hotel "Schliffkopf" . In dem familiengeführten Haus in Baiersbronn wird "basenfasten" mit viel Ruhe und Erholung zelebriert.

Doch egal ob gemütliches, kleines Hofgut oder edle Luxusherberge - allen vorgestellten Hotels ist gemein: die Fastenzeit zu einer ganz persönlichen Auszeit für die Gäste zu machen, damit diese auftanken und im Alltag wieder durchstarten können.

