Zertifikat für Renninger Sport-Kita: Platz eins bei bewusster Kinderernährung

1 Landrat Roland Bernhard überreicht im Beisein von Bürgermeisterin Melanie Hettmer (Mitte) das Beki-Zertifikat an Kita-Leiterin Margit Hartmann (rechts) und die Erzieherinnen Uschi Schobel und Eva Grabis (links). Foto: Simon Granville

Die Sport-Kita in Renningen wird als 50. Kindertagesstätte im Landkreis Böblingen mit dem Beki-Zertifikat ausgezeichnet. Damit liegt der Kreis bei der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung in Baden-Württemberg auf Platz eins.











Am Montagvormittag machten die Kinder in der Renninger Sport-Kita große Augen. Im Sportsaal hatten sich viele Erwachsene, darunter mit Landrat Roland Bernhard und Bürgermeisterin Melanie Hettmer auch hoher Besuch, eingefunden. Denn die Kindertagesstätte in der Rankbachstraße wurde das Zertifikat für die Teilnahme am Landesprogramm Bewusste Kinderernährung (Beki) verliehen.