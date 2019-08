In Vaihingen an der Enz hat am Mittwochvormittag ein Unbekannter mehrere Autos und eine Kellertür mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Vaihingen/Enz - Ein unbekannter Wüterich hat am Mittwochvormittag in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) randaliert. Wie die Polizei mitteilt, trat er in der Heilbronner Straße den linken Außenspiegel eines Audis ab, der gegenüber einer Tankstelle abgestellt war, und schlug bei einem Pick-up Ford Ranger die Beifahrerscheibe ein. In der angrenzenden Dammstraße zerschlug er die Seitenscheibe eines Renault und trat gegen eine hölzerne Kellertür.

Die Beschreibung des mutmaßlichen Täters: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und schlank. Er hat eine Glatze oder ganz kurze Haare, trug Drei-Tage-Bart und dunkle Kleidung. Möglicherweise stand er unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Zeugen können sich beim Vaihinger Polizeirevier melden, unter 0 70 42/94 10.