Vandalismus am Flamingostall auf dem Killesberg

Zerstörungswut in Stuttgart

1 Die zerstörte Scheibe am Flamingostall auf dem Killesberg Foto: StN

An dem Tiergehege auf dem Killesberg ist am Wochenende eine Glasscheibe zerstört worden. Die Stadt geht von mindestens 9000 Euro Sachschaden aus. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass der Höhenpark Ziel von Zerstörungswut wird.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wieder ist es zu Zerstörungen im Höhenpark Killesberg gekommen. Beim Vorfall in der Nacht zum vergangenen Sonntag wurde das Winterquartier der Flamingos in unmittelbarer Nähe zum großen Spielplatz Ziel des Vandalismus. Eine der beiden großen Scheiben, durch die die Tiere im Winter beobachtet werden können, ist gesplittert. Die Fußabdrücke sind an den Scheiben noch gut zu erkennen.