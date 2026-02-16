Zerstörung in Leonberg: FDP-Plakate abgerissen und überklebt

Der frühere Kriminaler Kurt Kindermann geht nicht davon aus, dass es sich einfach um Randale handelt und vermutet politische Motive.
Nicht nur Kurt Kindermann war die Feierlaune vergangen, als er am Dienstag beim Pferdemarkt unterwegs. An mehreren Stellen in der Innenstadt entdeckte der frühere Stadtrat und Leonberger FDP-Chef heruntergerissene, beschmierte und zerstörte Wahlplakate seiner Partei, die den Landtagskandidaten Hans-Dieter Scheerer aus Weil der Stadt zeigen. Andere waren mit Aufklebern der Antifa beklebt.