In der Cannstatter Altstadt ist am späten Mittwochabend die Figur des Wasser holenden Bubs vom Sockel geschlagen worden. Außerdem wurde der Kopf abgetrennt. Es werden Zeugen gesucht.

Die Empörung ist groß bei den Anwohnern der Bad Cannstatter Altstadt: Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend in der Marktstraße randaliert. Nach Polizeiangaben soll er gegen 22.30 Uhr mehrfach mit dem Betonfuß eines Schirmes eines benachbarten Eiscafés auf die Figur des Erbenbrunnens eingeschlagen haben.

Der Mann soll die Figur – ein Wasser holenden Bub, der auf einer übergroßen Erbse steht – so lang mit dem viereckigen Stein bearbeitet haben, bis sie vom Sockel kippte und in einem Winkel von circa 45 Grad zum Stehen kam. Dass sie nicht komplett nach vorne kippte und auf den Brunnenrand aufschlug, ist den offenbar stabilen Wasserleitungen zu verdanken. Die Feuerwehr trennte daraufhin die Schläuche ab und nahm die Figur vom Brunnen ab. Der Kopf der Figur wurde durch die Schläge abgetrennt, er fand sich vor dem Brunnen. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Unbekannter läuft vom Erbsenbrunnen weg

Die Tatzeit lässt sich so genau eingrenzen, weil Anwohner gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall hörten, ein 22 Jahre alter Passant hat schließlich gegen 22.45 Uhr den Schaden entdeckt und die Polizei alarmiert. Außerdem haben Zeugen einen Mann mit dunkler Hautfarbe und schwarzen Haaren, der mit einer grünen Jacke bekleidet war, vom Erbsenbrunnen weglaufen sehen. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Erkenntnisse erhofft sich die Polizei von der Auswertung der Videoüberwachung. Unter anderem könnte der Unbekannte in einer benachbarten Passage aufgezeichnet worden sein. „Auch die Aufnahmen in den Stadtbahnen werden angeschaut“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann.

Die Figur des kleinen Jungen befindet sich mittlerweile im Bezirksrathaus. Wann sie repariert und wieder auf den Sockel gesetzt wird, ist noch unklar. Janni Korosidis vom Verein Die Altstadt Bad Cannstatt über den Vandalismus in der Mitte Bad Cannstatts empört. „Das ist unvorstellbar, was für eine sinnlose Tat“, sagte der Schriftführer am Donnerstagvormittag. Zugleich hofft er, dass der Brunnen zu retten ist. Dafür spricht, dass auch der Kopf in einem Stück gesichert werden konnte. Olaf Schulze, Historiker und Vorsitzender des Vereins Pro Alt Cannstatt, ist überzeugt, dass ein gescheiter Stein-Restaurator die Figur wieder reparieren könne. „Eine Option wäre auch auf eine Negativform und einen Steinguss zu setzen. Das hätte den Vorteil, dass man immer Ersatz hätte, sollte die Figur nochmals zerstört werden. Idioten gibt es immer leider immer wieder.“

Figur in Nachkriegszeit zerstört

Der Erbsenbrunnen, der 1929 von Bildhauer Fritz von Graevenitz aus gelbem Travertinstein geschaffen wurde, hat den Zweiten Weltkrieg zwar unbeschadet überstanden. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass er beschädigt wurde. Im Jahr 1948 hat ein französischer Besatzungssoldat die bis dahin unversehrte Figur des kleinen Jungen verstümmelt. Im Anschluss hat sie Fritz von Graevenitz erneut angefertigt.

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass der späterere Bundespräsident Richard von Weizsäcker Modell für den Bub auf dem Erbsenbrunnen stand. Es stimmt aber nicht, sagt Historiker Schulze. „Er war zu diesem Zeitpunkt schon zu alt.“ Viel mehr handele es sich bei der Figur um die Tochter des Künstlers, die er mit früheren Skizzen von seinen beiden Neffen kombinierte. Einer davon sei Richard von Weizsäcker gewesen, so Schulze, der die Bedeutung des Erbsenbrunnens betont. Er sei ein zentraler Punkt in der Cannstatter Altstadt. An Ostern wird er beispielsweise vom Bürgerlichen Schützencorps von Cannstatt geschmückt, die Kübler waschen zum Ende der fünften Jahreszeit am Aschermittwoch nach dem traditionellen „Volksforellenessen“ ihre Geldbeutel in dem Brunnen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 36 00 in Verbindung zu setzen.