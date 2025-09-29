Zerrüttetes Verhältnis: J.K. Rowling wettert gegen Emma Watson

Nachdem Emma Watson in einem Podcast versöhnliche Töne angeschlagen hatte, kontert J.K. Rowling nun mit deutlichen Worten. Die 60-Jährige wirft der ehemaligen "Harry Potter"-Hauptdarstellerin mangelnde Lebenserfahrung vor.
Der Konflikt zwischen J.K. Rowling (60) und Emma Watson (35) verschärft sich weiter. Die Autorin der weltberühmten Harry-Potter-Bücher hat am Montag über die Plattform X unmissverständlich klargemacht, dass sie keinerlei Interesse an einer Aussöhnung mit der Schauspielerin hat. Watson hatte zuvor in einem Interview angedeutet, dass sie trotz unterschiedlicher Ansichten zur Transgender-Thematik weiterhin Wertschätzung für Rowling empfinde.