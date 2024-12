Denzel Washington (69) hat sich am Wochenende während einer live gestreamten Zeremonie taufen lassen. Zudem erhielt der Hollywoodstar eine Lizenz, die es ihm in Zukunft ermöglicht, ordiniert zu werden.

"Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt bin ich hier"

Am Samstag, 21. Dezember, wurde Washington in der "Kelly Temple Church of God in Christ" im New Yorker Stadtteil Harlem getauft. Dazu trug er ein legeres Outfit aus grauem T-Shirt und schwarzer Jogginghose. Während der Zeremonie, die von der "First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York" live über Facebook gestreamt wurde, sprach er vor der Gemeinde darüber, dass er wenige Tage vor seinem runden 70. Geburtstag am 28. Dezember seinen Glauben angenommen hat.

"In einer Woche werde ich 70", sagte er laut "Page Six". "Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt bin ich hier." Wenn Gott das für ihn tun kann, "gibt es nichts, was er nicht für Sie tun kann. Der Himmel ist buchstäblich die Grenze".

Seine Ehefrau ist stolz auf ihn

Auch seine Frau Pauletta Washington (74) war bei diesem besonderen Moment anwesend und sprach unter Tränen über die spirituelle Reise ihres Mannes. "Du bist das Oberhaupt unseres Hauses und du bist ein großartiges Vorbild für unsere Kinder, die jetzt erwachsene Kinder sind, die den Unterschied kennen, weil wir ihnen den Unterschied gezeigt haben."

Im Anschluss an die Zeremonie, bei der der Oscarpreisträger in Taufwasser eingetaucht wurde, posierte der Schauspieler auch für Fotos mit seiner Pfarrerslizenz und seiner Taufurkunde. Erst vor einem Monat hatte er in einem Essay geäußert, dass Religion in Hollywood als "unmodern" angesehen werde.

Weitere Stars mit Lizenz

Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Prominenten, die auch eine Pfarrerlizenz erhalten haben. Laut der Datenbank der Universal Life Church gehören dazu zum Beispiel Sängerin Adele (36), Rapperin Cardi B (32) sowie die Schauspieler Benedict Cumberbatch (48), Whoopi Goldberg (69), Dwayne Johnson (52) und Tom Hanks (68).