Zeremonie vor zwei Jahren: Krönungsjubiläum: Charles und Camilla enthüllen neue Porträts

1 König Charles und Königin Camilla zeigen sich mit ihren neuen Porträts. Foto: ddp/EMPICS/Eddie Mulholland/Daily Telegraph

Zwei neue Gemälde, die anlässlich der Krönung von König Charles und Königin Camilla im Jahr 2023 in Auftrag gegeben wurden, sind von den Royals in London enthüllt worden.











König Charles (76) und Königin Camilla (77) feiern den zweiten Jahrestag ihrer Krönung mit neuen Porträts. Pünktlich zum Jubiläum am heutigen 6. Mai enthüllten sie in London die Bilder, wie die Royals auch auf Instagram zeigen. In einem kurzen Clip ist zu sehen, wie das Königspaar unter Applaus die Gemälde von ihren Hüllen befreit.