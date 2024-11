Zeremonie unter Schwägerinnen: Prinzessin Anne macht Königin Camilla zur Ehrendoktorin

1 Prinzessin Anne (r.) übergibt ihrer Schwägerin Königin Camilla feierlich die Ehrendoktorwürde. Foto: ARTHUR EDWARDS/POOL/AFP via Getty Images

Seltene Ehre: Königin Camilla erhielt von ihrer Schwägerin Prinzessin Anne am Mittwochabend feierlich einen Ehrendoktortitel der University of London verliehen. Bei der Zeremonie zeigte sich einmal mehr das herzliche Verhältnis der Ehefrau und der Schwester von König Charles III.











Link kopiert



Die britische Königin Camilla (77) ist von ihrer Schwägerin Prinzessin Anne (73) mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung am Gründungstag der University of London erhielt die Ehefrau von König Charles III. (76) am Mittwochabend die Ehrung für ihr jahrzehntelanges Engagement im Bereich Literatur und Bildung.

Bei ihrer Ankunft am Senate House ereignete sich ein bemerkenswerter Moment zwischen den beiden Royals: Als Königin Camilla der Schwester ihres Ehemannes höflich den Vortritt anbot, lehnte Prinzessin Anne laut eines Berichts des britischen "Express" mit einem wissenden Lächeln ab - ganz dem königlichen Protokoll entsprechend, das vorsieht, dass die ranghöhere Königin zuerst eintreten muss. Lesen Sie auch Die Zeremonie wurde von Prinzessin Anne in ihrer Funktion als Kanzlerin der Universität geleitet. Neben Camilla wurden vier weitere Persönlichkeiten für ihre Verdienste geehrt, darunter die beiden Mediziner Dr. Nahim Ahmed und Professor Michael Arthur, die Ehrendoktortitel der Wissenschaften erhielten. Mit der Auszeichnung steht Camilla nun in einer Reihe mit prominenten Ehrendoktoren wie König George V. (1865-1936), dem ehemaligen Premierminister Winston Churchill (1874-1965) oder auch der Schauspielerin Judi Dench (89). Warme Worte von Prinzessin Anne Das Verhältnis zwischen den beiden Royals Camilla und Anne gilt im Übrigen seit vielen Jahren als ausgesprochen gut. In einer BBC-Dokumentation hatte Prinzessin Anne ihre Schwägerin bereits im vergangenen Jahr in den höchsten Tönen gewürdigt: "Ich kenne sie schon sehr lange. Ihr Verständnis für ihre Rolle und wie viel Unterschied sie für den König macht, ist absolut herausragend." Die Princess Royal hatte dabei vor allem auch Camillas Entwicklung in ihrer königlichen Rolle hervorgehoben. "Diese Rolle ist nichts, wofür sie von Natur aus prädestiniert war, aber sie macht es wirklich gut", wurde Anne zitiert. "Sie sorgt für die notwendigen Veränderungen in Geschwindigkeit und Tonfall." Die gemeinsame Zeremonie an der University of London unterstrich am Mittwochabend einmal mehr das respektvolle Miteinander der beiden Royals.