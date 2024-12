Zeremonie in Paris: Pharrell Williams ist neuer Goodwill-Botschafter der UNESCO

1 Große Ehre für Pharrell Williams. Foto: UNESCO/Christelle ALIX

Die UNESCO hat einen prominenten Neuzugang: Pharrell Williams wurde am Dienstag offiziell zum Goodwill-Botschafter ernannt. "Worte können nicht beschreiben, wie ich mich fühle", erklärt der Rapper sichtlich bewegt.











Mit einer feierlichen Zeremonie am UNESCO-Hauptsitz in Paris wurde Pharrell Williams (51) am Dienstag in die Riege der Goodwill-Botschafter der Organisation aufgenommen. UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay überreichte dem 13-fachen Grammy-Gewinner persönlich die Ernennungsurkunde zum UNESCO-Sonderbotschafter für Kunst, Bildung und Unternehmertum.