Zeremonie in Paris: Ohne Messi und Ronaldo: Wer gewinnt den Ballon dOr?

1 Am Montag wird zum 68. Mal der Ballon d'Or vergeben. Foto: Christophe Ena/AP/dpa

Erstmals seit 21 Jahren sind weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo für den goldenen Ball nominiert. Die besten Chancen auf die Auszeichnung haben Spieler von Champions-League-Sieger Real Madrid.











Paris - Wenn heute Abend im Théâtre du Châtelet in Paris der 68. Ballon d'Or vergeben wird, besitzt die exquisite Veranstaltung fast schon eine historische Note. Erstmals seit 21 Jahren ist auf der Liste der 30 nominierten Fußball-Stars weder Weltmeister Lionel Messi noch sein langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo aufgeführt. Konnte sich Messi 2023 nach einer starken WM in Katar noch zum achten Mal den goldenen Ball sichern, wird der 37-Jährige dieses Mal fehlen. Seine Auftritte in den USA für Inter Miami haben genauso wie die Tore des zwei Jahre älteren CR7 in Saudi-Arabien bei Al-Nassr sportlich keine große Relevanz mehr.