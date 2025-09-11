Zeremonie in New York: Gedenken an die Terroropfer vom 11. September 2001 in den USA

Rund 3000 Menschen starben bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Der Tag veränderte die Welt. An den Tatorten von damals gedenken die Amerikaner der Opfer.
Fast ein Vierteljahrhundert nach den beispiellosen Anschlägen vom 11. September 2001 haben Millionen Menschen in den USA der Opfer gedacht. Bei einer Zeremonie an der 9/11-Gedenkstätte in New York, an der unter anderem Bürgermeister Eric Adams und FBI-Direktor Kash Patel teilnahmen, wurden traditionell die Namen der Opfer verlesen. Am Abend sollten später zahlreiche Gebäude in New York blau leuchten und zwei blaue Lichtsäulen in den Himmel über der Metropole ragen, nahe der Stelle, wo einst die Türme des World Trade Center standen.