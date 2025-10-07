Zeremonie in Göttingen: Gebeine an Marshallinseln zurückgeben

Erstmals sind Gebeine aus der Kolonialzeit an die Marshallinseln zurückgegeben worden. Die Delegation des Pazifik-Staates hatte landestypische Geschenke dabei.
Menschliche Gebeine aus der Republik Marshallinseln sind bei einer Zeremonie an der Universität Göttingen an ihr Herkunftsland zurückgegeben worden. Die Delegation des Inselstaates aus dem Pazifik nahm die Überreste von acht Menschen von den Universitäten Göttingen und Freiburg entgegen, wie die Göttinger Hochschule mitteilte. Die sogenannten human remains (englisch für menschliche Überreste) wurden zu Kolonialzeiten aus dem Land entwendet. Es war das erste Mal, dass Gebeine an die Pazifik-Republik zurückgegeben wurden.