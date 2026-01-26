Zeremonie in Dubai: Katie Price hat zum vierten Mal geheiratet

Katie Price ist immer für eine Überraschung gut. Nun hat die Britin nach ihrer überraschenden Verlobung auch schon geheiratet. Es ist die vierte Ehe für die fünffache Mutter.

Das britische Model Katie Price (47) hat nach ihrer Blitz-Verlobung offenbar schon geheiratet. Wie britische Medien berichten, gab sie dem Geschäftsmann Lee Andrews in einer Zeremonie in Dubai das Jawort. Erst vor wenigen Tagen hatte sie mit ihrer Verlobung überrascht - nur eine Woche, nachdem die Trennung von Ex-Freund JJ Slater bekannt wurde.

Bauchfreies Brautkleid Nun hat das Paar, das sich erst seit Kurzem kennen soll, bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Es ist die vierte Ehe der fünffachen Mutter. Auf Fotos, die von der Zeitung "The Sun" veröffentlicht wurden, sind Katie Price und Lee Andrews bei der Zeremonie in Dubai in aufeinander abgestimmten weißen Outfits zu sehen. Sie trug ein figurbetontes Kleid mit einem Ausschnitt am Bauch, während der Unternehmer, der seit mehr als 20 Jahren in Dubai lebt, eine weiße Hose und ein beigefarbenes Leinenhemd ausgewählt hatte. Nach der Zeremonie strahlten die beiden über das ganze Gesicht und küssten sich, wobei Katie Price ihren funkelnden Diamantring präsentierte.

Sie erzählte "The Sun", ihre Liebesgeschichte sei "etwas ungewöhnlich", und erklärte, dass die beiden schon bei ihrem ersten Treffen eine starke Verbindung gespürt hätten. "Diese Verbindung vertiefte sich innerhalb weniger Tage, als wir uns Partner-Tattoos stechen ließen und uns schließlich gegenseitig Ringe schenkten." Sie sagte weiter, sie hätten dem Schicksal überlassen, dass sie füreinander bestimmt seien.

Am Sonntagabend bestätigte sie in ihren Instagram-Storys dann mit innigen Pärchenfotos die Hochzeits-Neuigkeit. Dazu schrieb sie: "Das glücklichste Ehepaar" und bezeichnete ihn als ihren wahren Richard Gere. Niemand werde je verstehen, wie dieses Märchen geschehen sei.

Sie hat bereits drei gescheiterte Ehen hinter sich

Dreimal stand Price zuvor schon vor dem Traualtar: mit Sänger Peter André, Käfigkämpfer Alex Reid und Ex-Stripper Kieran Hayler. Fünf weitere Verlobungen - mit Warren Furman (1996), Scott Sullivan (2004), Leandro Penna (2012), Kris Boyson (2018) und Carl Woods (2021) - führten nie zur Hochzeit.