Zeremonie in Dubai: Katie Price hat zum vierten Mal geheiratet

Katie Price ist immer für eine Überraschung gut. Nun hat die Britin nach ihrer überraschenden Verlobung auch schon geheiratet. Es ist die vierte Ehe für die fünffache Mutter.
Das britische Model Katie Price (47) hat nach ihrer Blitz-Verlobung offenbar schon geheiratet. Wie britische Medien berichten, gab sie dem Geschäftsmann Lee Andrews in einer Zeremonie in Dubai das Jawort. Erst vor wenigen Tagen hatte sie mit ihrer Verlobung überrascht - nur eine Woche, nachdem die Trennung von Ex-Freund JJ Slater bekannt wurde.