1 US-First-Lady Melania Trump enthüllt Briefmarke zu Ehren von Barbara Bush. Foto: getty/Kayla Bartkowski / Getty Images

Bei einer feierlichen Zeremonie im Weißen Haus hat First Lady Melania Trump eine neue Briefmarke zu Ehren der verstorbenen Barbara Bush enthüllt und deren fortschrittliches Engagement für soziale Themen gewürdigt.











First Lady Melania Trump (55) hat am Donnerstag im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Ostflügel des Weißen Hauses eine Briefmarke zu Ehren der verstorbenen Barbara Bush (1925-2018) enthüllt. Die ehemalige First Lady hätte am 8. Juni ihren 100. Geburtstag gefeiert.