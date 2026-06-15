Die britischen Royals haben den Garter Day auf Schloss Windsor begangen. König Charles III. und Königin Camilla nahmen an der Prozession der Ritter des Hosenbandordens teil. Prinzessin Kate verfolgte das Spektakel von der Seitenlinie, zog dennoch alle Blicke auf sich.
Am Montag hat sich die britische Königsfamilie auf Schloss Windsor zum traditionsreichen Treffen des Hosenbandordens eingefunden. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) nahmen dabei im Tross der Ritter des Hosenbandordens an der feierlichen Prozession teil, begleitet unter anderem von Thronfolger Prinz William (43), von Prinz Edward (62) und Prinzessin Anne (75), wie unter anderem der britische "Express" berichtet.