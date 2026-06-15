Die britischen Royals haben den Garter Day auf Schloss Windsor begangen. König Charles III. und Königin Camilla nahmen an der Prozession der Ritter des Hosenbandordens teil. Prinzessin Kate verfolgte das Spektakel von der Seitenlinie, zog dennoch alle Blicke auf sich.

Am Montag hat sich die britische Königsfamilie auf Schloss Windsor zum traditionsreichen Treffen des Hosenbandordens eingefunden. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) nahmen dabei im Tross der Ritter des Hosenbandordens an der feierlichen Prozession teil, begleitet unter anderem von Thronfolger Prinz William (43), von Prinz Edward (62) und Prinzessin Anne (75), wie unter anderem der britische "Express" berichtet.

Vor dem feierlichen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle kam die Familie zu einem gemeinsamen Mittagessen zusammen. Anschließend zog die Prozession in den prachtvollen Samtroben und mit den charakteristischen Federhüten des Ordens den Hügel hinunter, begleitet von Truppen der "Household Division", die für Zeremonien in Windsor und London zuständig ist. Auch Angehörige der Leibgarde des Königs, darunter das "Corps of Gentlemen", die "Yeoman Guards" und die "Yeoman Warders" (Beefeaters), waren der Tradition entsprechend dabei. Mehr als 4.400 Zuschauerinnen und Zuschauer mit Tickets säumten zudem die Strecke.

Drei neue Ritter aufgenommen

Bereits am Vormittag hatte der König im Thronsaal des Schlosses drei neue Mitglieder in den Orden aufgenommen. Peter Hennessy, Baron Hennessy of Nympsfield (79), ein Historiker und ehemaliger Journalist; Ian Burnett, Baron Burnett of Maldon (68), der von 2017 bis 2023 Lord Chief Justice von England war und damit der höchste Richter des Landes; sowie Augustine "Gus" Thomas O'Donnell, Baron O'Donnell (73), der von 2005 bis 2011 als Kabinettssekretär (der ranghöchste Beamte Großbritanniens) tätig war, wurden jeweils zu Knight Companions ernannt.

Der "Order of the Garter" (Hosenbandorden) wurde von König Edward III. (1312-1377) im Jahr 1348 gegründet. Angeblich inspiriert von der Legende über König Artus und die Ritter der Tafelrunde. Der Hosenbandorden ist bis heute der älteste und höchste britische Ritterorden. Im Rang der britischen Ehrungen wird er nur vom Victoria Cross und vom George Cross übertroffen.

König Charles ist der "Sovereign of the Garter" (Ordenssouverän), Thronfolger Prinz William wird als "Royal Knight Companion of the Garter" bezeichnet. Zusätzlich zu einigen ranghohen Mitgliedern der Königsfamilie kommen höchstens 24 weitere "Knights and Ladies Companions" als Mitglieder in den Orden, darunter sind derzeit die ehemaligen Premierminister Tony Blair (73) und John Major (83).

Prinzessin Kate verfolgt das Spektakel von der Seitenlinie

Die Prinzessin von Wales (44) gehört dem Orden nicht an und beobachtete den Umzug deshalb von der Seitenlinie, dem traditionellen Aussichtspunkt Galilee Porch. An ihrer Seite stand die Herzogin von Edinburgh (61). Beide Frauen plauderten angeregt und verbeugten sich, als König und Königin lächelnd an ihnen vorbeischritten.

Kate hatte sich für ihren Auftritt für ein cremefarbenes Mantelkleid samt dazu passendem Hut entschieden. Königin Camilla wiederum trug unter ihrer Ordensrobe ein weißes Chiffonkleid. Auf der Rückfahrt zum Schloss musste die Prinzessin von Wales in der offenen Kutsche ihren breitkrempigen Hut festhalten, damit dieser nicht wegflog. Williams Ehefrau zog an dem prunkvollen Tag viele Blicke der Anwesenden auf sich.