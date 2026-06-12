David Beckham hat seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Ausgerechnet Tom Cruise, der sich selten öffentlich zeigt, hielt die Laudatio. Sohn Brooklyn aber fehlte bei der Zeremonie - Monate nach seinen schweren Vorwürfen gegen die eigene Familie.

David Beckham (51) ist auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt worden. Bei der Zeremonie am Freitag fielen jedoch nicht nur der neue Stern auf, sondern auch zwei Namen: Ausgerechnet Tom Cruise (63) trat ans Mikrofon, um den früheren Fußballstar zu würdigen - während dessen ältester Sohn Brooklyn Beckham (27) der Feier wie erwartet fernblieb.

Cruise zeigt sich nur selten öffentlich in Los Angeles. Für Beckham machte er eine Ausnahme. Bemerkenswert sei nicht, wo Beckham heute stehe, sondern wie alles begann, sagte der "Mission: Impossible"-Star in seiner Rede: "Jedes Kapitel seines Lebens und seiner Karriere fußte auf ein und derselben Sache: harte Arbeit und Hingabe."

Cruise: "Eine Hollywood-Geschichte"

Lange vor den Trophäen, den ausverkauften Stadien und dem weltweiten Ruhm habe es einen Jungen mit einem Traum gegeben, der sich mit Entschlossenheit und Disziplin alles erarbeitet habe. Genau deshalb sei der Walk of Fame der passende Ort, um ihn zu feiern, so Cruise weiter. Beckhams Werdegang sei "eine Hollywood-Geschichte" - die eines Menschen, der an etwas Größeres als sich selbst geglaubt, für jede Chance gekämpft und am Ende seinen Sport wie die Kultur weltweit geprägt habe.

Mit seinem Auftritt erklärte Cruise zugleich, warum der englische Sportler eine Ehrung verdiene, die sonst meist in den USA ansässigen Entertainern vorbehalten ist. Zur Zeremonie waren zahlreiche prominente Weggefährten gekommen, darunter James Corden, Eva Longoria sowie die früheren Fußballer Landon Donovan, Robbie Keane und Kyle Martino. An Beckhams Seite standen außerdem Ehefrau Victoria und die gemeinsamen Kinder Romeo, Cruz und Harper.

Brooklyn Beckham fehlt

Auffällig abwesend blieb dagegen der älteste Sohn Brooklyn. Sein Fernbleiben kommt knapp fünf Monate, nachdem er sich in mehreren Social-Media-Beiträgen scharf gegen seine Eltern gewandt hatte. David und Victoria, so der Vorwurf, hätten "unentwegt versucht", seine Beziehung zu Ehefrau Nicola Peltz zu zerstören.

Im Januar schrieb Brooklyn in seinen Instagram-Storys: "Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein." Den Wunsch nach einer Versöhnung mit seiner Familie verneinte er damals ausdrücklich.