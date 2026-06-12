David Beckham hat seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Ausgerechnet Tom Cruise, der sich selten öffentlich zeigt, hielt die Laudatio. Sohn Brooklyn aber fehlte bei der Zeremonie - Monate nach seinen schweren Vorwürfen gegen die eigene Familie.
David Beckham (51) ist auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt worden. Bei der Zeremonie am Freitag fielen jedoch nicht nur der neue Stern auf, sondern auch zwei Namen: Ausgerechnet Tom Cruise (63) trat ans Mikrofon, um den früheren Fußballstar zu würdigen - während dessen ältester Sohn Brooklyn Beckham (27) der Feier wie erwartet fernblieb.