Zeremonie auf dem Walk of Fame: Ein Stern und eine besondere Liebesklärung für Sarah Paulson

Große Gefühle auf dem Walk of Fame: Sarah Paulson wurde mit einem Stern geehrt. Ihre Partnerin Holland Taylor rührte das Publikum mit einer emotionalen Liebeserklärung.

Sarah Paulson (50) wurde in Hollywood mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. Doch einer der bewegendsten Momente der Zeremonie gehörte ihrer langjährigen Partnerin Holland Taylor (82). In einer emotionalen Rede würdigte Taylor Paulsons außergewöhnliches Talent. "Sarah, die Schauspielerin ist wie ein wildes Wesen - warmblütig, voller Instinkt und geheimnisvoll", wird sie von US-Medien zitiert.

Rede voller Metaphern und Vergleiche Taylor führte den Vergleich weiter aus und beschrieb Paulson augenzwinkernd als eine Art Erdmännchen - jedoch im positivsten Sinne. "Sie ist gefährlich, aber nicht wie eine Schlange, sondern wie eine Manguste. Diese süßen, flauschigen Wesen, die Schlangen töten können." Zugleich würdigte Taylor Paulsons kompromisslose Hingabe an ihre Arbeit. "Sie erkennt die Besonderheiten und Konflikte einer Figur, während die meisten von uns nicht einmal unsere eigenen klar sehen", sagte sie.

Charakterliche Eigenschaften prägen ihr Schauspiel

Sie fand überschwängliche Worte für Paulson und stellte klar: "Sie täuscht uns nicht, sie praktiziert Magie." Zudem habe sie längst erkannt, was Paulsons Erfolg ausmacht: "Was ihre Begabung als Schauspielerin prägt, ist ihre Menschlichkeit." Doch Taylor beließ es nicht beim Lob für die Karriere allein.

Der Mensch hinter dem Star

Taylor sprach auch darüber, was Sarah Paulson als Mensch auszeichnet: "Ihre vielen, tiefen Freundschaften und die Liebe zu ihrer Familie. In diesen Beziehungen ist sie besonders hingebungsvoll." Zum Schluss folgte eine sehr persönliche Liebeserklärung: "Und falls sie es nicht weiß - sie hat einen permanent leuchtenden Stern auf meiner Straße. Ich liebe dich, Liebling."

Seit 2015 ein Paar

Seit 2015 gehen die beiden Schauspielerinnen gemeinsam durchs Leben. Zu Beginn wurde Paulson sogar davon abgeraten, die Beziehung mit der über 30 Jahre älteren Taylor öffentlich zu machen - aus Sorge, es könne ihrer Karriere schaden. Wie gefestigt ihr Glück ist, zeigte sich nicht zuletzt bei der Walk-of-Fame-Zeremonie.

2018 brachte Paulson ihre Haltung zu den damaligen Anfeindungen klar auf den Punkt: "Wenn jemand denkt, ich bin komisch, weil ich die wundervollste Person auf diesem Planeten liebe, dann ist das deren Problem. Mir geht es gut."