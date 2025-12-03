Zeremonie auf dem Walk of Fame: Ein Stern und eine besondere Liebesklärung für Sarah Paulson

Große Gefühle auf dem Walk of Fame: Sarah Paulson wurde mit einem Stern geehrt. Ihre Partnerin Holland Taylor rührte das Publikum mit einer emotionalen Liebeserklärung.
Sarah Paulson (50) wurde in Hollywood mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. Doch einer der bewegendsten Momente der Zeremonie gehörte ihrer langjährigen Partnerin Holland Taylor (82). In einer emotionalen Rede würdigte Taylor Paulsons außergewöhnliches Talent. "Sarah, die Schauspielerin ist wie ein wildes Wesen - warmblütig, voller Instinkt und geheimnisvoll", wird sie von US-Medien zitiert.