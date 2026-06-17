Zeremonie am Chinese Theatre: Javier Bardem mit Händen und Füßen in Hollywood verewigt

Es ist eine der größten Ehren Hollywoods: Javier Bardem hat am Dienstag seine Hände und Füße im Beton vor dem TCL Chinese Theatre verewigt. Der Oscar-Preisträger zeigte sich tief gerührt und kam in prominenter Begleitung dreier Hollywood-Stars.

Es ist ein Ritual, das nur den ganz Großen vorbehalten ist: Wer vor dem TCL Chinese Theatre seine Hand- und Fußabdrücke in den frischen Beton drücken darf, hat sich einen Platz in der Filmgeschichte gesichert. Am Dienstagmorgen war Javier Bardem (57) an der Reihe. Vor dem legendären Kino am Hollywood Boulevard kniete sich der spanische Oscar-Preisträger nieder und hinterließ seine Spuren für die Ewigkeit.

Begonnen hatte die Zeremonie um 10 Uhr Ortszeit im Vorhof des Theaters, der berühmten Adresse 6925 Hollywood Boulevard. Bardem reiht sich damit in eine Liste außergewöhnlicher Künstler ein, die das Kino über Jahrzehnte geprägt haben.

Prominente Gratulanten und ein bewegender Moment

Allein war der Schauspieler bei dem Termin nicht. An seiner Seite standen die Regisseure Michael Mann (83) und Denis Villeneuve (58) sowie Produzent Jerry Bruckheimer (82). Bardem, der derzeit in der neuen Apple-TV-Serie "Kap der Angst" zu sehen ist, wirkte sichtlich gerührt.

"Man kann mit Sicherheit sagen, dass ich mir nie hätte vorstellen können, einmal hier im historischen TCL Chinese Theatre zu stehen und meine Hände und Füße in den Zement zu drücken", sagte er bei der Zeremonie. "Es ist eine Ehre, Teil dieser bemerkenswerten Hollywood-Tradition zu sein und unter so viele außergewöhnliche Künstler aufgenommen zu werden, die unser Kino nachhaltig geprägt haben."

"Lebendiger als alles andere"

Sichtlich ins Schwärmen geriet Bardem, als er über seine Leidenschaft für den Beruf sprach. Die Energie, die beim gemeinsamen Erschaffen eines Films entstehe, habe etwas Einzigartiges, erklärte er laut "MyNewsLA.com". "Der Fokus, die Art, wie alle gemeinsam auf eine einzige geteilte Vision hinarbeiten, fühlt sich für mich lebendiger an als alles andere, was ich je in meinem Leben erlebt habe."

Genau das sei es, was er am Filmemachen liebe, so der Schauspieler weiter: "Das Miteinander, dieses Gefühl, Teil von etwas zu sein, das viel größer und wichtiger ist als man selbst."

Vom preisgekrönten Bösewicht zum gefeierten Charakterdarsteller

Bardems Karriere ist mit Höhepunkten gepflastert. Den Oscar als bester Nebendarsteller gewann er für seine Rolle als Auftragskiller Anton Chigurh in "No Country for Old Men", der von den Coen-Brüdern inszeniert wurde. Weitere Oscar-Nominierungen folgten für "Being the Ricardos", "Biutiful" und "Bevor es Nacht wird". Zu seinen weiteren Filmen zählen der James Bond-Film "Skyfall", "Vicky Cristina Barcelona", "The Sea Inside" und "Dune".

Auf der Leinwand geht es für ihn dieses Jahr schon weiter: Sein Film "The Beloved" feierte beim Filmfestival in Cannes Premiere und für den 17. Dezember ist der Kinostart von "Dune: Part Three" angesetzt, der Abschluss der erfolgreichen SciFi-Filmreihe.