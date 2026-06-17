Zeremonie am Chinese Theatre: Javier Bardem mit Händen und Füßen in Hollywood verewigt

Es ist eine der größten Ehren Hollywoods: Javier Bardem hat am Dienstag seine Hände und Füße im Beton vor dem TCL Chinese Theatre verewigt. Der Oscar-Preisträger zeigte sich tief gerührt und kam in prominenter Begleitung dreier Hollywood-Stars.
Es ist ein Ritual, das nur den ganz Großen vorbehalten ist: Wer vor dem TCL Chinese Theatre seine Hand- und Fußabdrücke in den frischen Beton drücken darf, hat sich einen Platz in der Filmgeschichte gesichert. Am Dienstagmorgen war Javier Bardem (57) an der Reihe. Vor dem legendären Kino am Hollywood Boulevard kniete sich der spanische Oscar-Preisträger nieder und hinterließ seine Spuren für die Ewigkeit.