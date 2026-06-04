Zeppelinstraße in Kornwestheim: 2028 kommt die Abrissbirne - dann entstehen fast 100 neue Wohnungen

Im Bereich der Zeppelinstraße verschwinden mehrere veraltete Gebäude zugunsten von modernen, barrierearmen Wohnhäusern. Doch wo sollen die Bewohner hin?
Knapp 100 Wohnungen werden rings um die Zeppelinstraße in Kornwestheim entstehen. Dafür müssen allerdings erst einmal um die 75 Wohnungen weichen. Die Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg will die veralteten, inzwischen fast 100 Jahre alten Quartiere abreißen, um neuen, barrierearmen Wohnraum zu schaffen. Rund ein Drittel davon soll explizit als bezahlbarer Wohnraum gelten. Die Frage, wo die aktuellen Bewohner der Gebäude ein neues Zuhause finden, beschäftigt derzeit noch die Genossenschaft.