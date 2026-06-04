Zeppelinstraße in Kornwestheim: 2028 kommt die Abrissbirne - dann entstehen fast 100 neue Wohnungen

Im Bereich der Zeppelinstraße verschwinden mehrere veraltete Gebäude zugunsten von modernen, barrierearmen Wohnhäusern. Doch wo sollen die Bewohner hin?

Knapp 100 Wohnungen werden rings um die Zeppelinstraße in Kornwestheim entstehen. Dafür müssen allerdings erst einmal um die 75 Wohnungen weichen. Die Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg will die veralteten, inzwischen fast 100 Jahre alten Quartiere abreißen, um neuen, barrierearmen Wohnraum zu schaffen. Rund ein Drittel davon soll explizit als bezahlbarer Wohnraum gelten. Die Frage, wo die aktuellen Bewohner der Gebäude ein neues Zuhause finden, beschäftigt derzeit noch die Genossenschaft.

Die Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg wurde 1907 gegründet und zählt zu den mittelgroßen Wohnungsbaugenossenschaften in der Region. Sie hält in der näheren Umgebung, etwa zwischen Weil der Stadt im Süden und Marbach im Norden, mehr als 2300 Wohnungen, davon allein 1000 in Kornwestheim. Dazu gehört das Quartier „Zeppelingärten“, das an die Zeppelinstraße, Ludwig-Herr-Straße, Rosenstraße und Oststraße angrenzt.

Von Dämmung bis Brandschutz: Wichtige Standards fehlen

„Die Häuser stammen alle noch aus den 1930ern“, erklärt der Geschäftsführer René Rhein. Einzelne seien zum Teil noch ein paar Jahre älter. Viele wichtige Standards fehlten daher. „In den 80ern wurde der Putz mal abgeschlagen und erneuert, aber innen haben wir die üblichen Themen: kein Brandschutz, keine Dämmung. Die Energieeffizienzklasse liegt bei G oder sogar bei H, ist also ganz schlecht.“

Das treibe die Energiekosten für die Bewohner in die Höhe. Fahrstühle gebe es auch keine, selbst fürs Erdgeschoss sind bereits mehrere Stufen zu überwinden. Das fehlende Parkhaus stellt die Bewohner ebenfalls vor große Herausforderungen: „Wer abends heimkommt, ist erst mal eine Weile mit der Parkplatzsuche beschäftigt“.

Das und mehr hat die Bezirksbaugenossenschaft dazu veranlasst, die 74 bestehenden Wohneinheiten in naher Zukunft zurückzubauen zugunsten von 94 „modernen, zukunftsfähigen Wohnungen“. Diese Wohnungen werden zwischen einem und fünf Zimmern haben und sollen barrierearm gestaltet sein.

Die Gebäude werden Fahrstühle bekommen, außerdem ein Parkhaus. Mindestens 30 Prozent der Wohnungen werden nach derzeitiger Planung öffentlich gefördert sein „und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums in Kornwestheim“, so Rhein.

„Das ist für uns ja auch kein Neuland.“ René Rhein, Geschäftsführer Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg

Konkret bedeutet das: Etwa zwei Drittel der Wohnungen werden standardmäßig vermietet, allerdings, wie der Geschäftsführer betont, nicht zum maximalen Quadratmeterpreis laut Mietspiegel, die Kosten sollen sich im Mittelfeld bewegen. Das sei bei Genossenschaften so üblich.

Die Beiträge für die geförderten Wohnungen werden noch einmal deutlich darunterliegen. Vergeben werden die Wohnungen zunächst an Mitglieder der Genossenschaft. Nur, falls am Ende noch Kapazitäten da sind, werden sie so ausgeschrieben.

Und was wird dann aus den Bewohnern der 74 Wohnungen? Das Ziel der Genossenschaft für ihre Mitglieder – die Quartiersbewohner sind alle Teil der Bezirksbaugenossenschaft – ist klar: Für jede Partei soll eine gute Lösung gefunden werden, damit am Ende niemand ohne Wohnung dasteht. Die Gespräche dafür haben bereits begonnen, sagt René Rhein.

Erster Bauabschnitt beginnt 2028

„Das ist für uns ja auch kein Neuland, beim jüngsten Projekt in der Holzgrundstraße in Kornwestheim haben wir das geschafft und bei dem Projekt in der Schützenstraße, wo gerade neu gebaut wird, genauso.“ Für die Zeppelingärten gebe es mehrere Optionen, so könnten zum Beispiel einzelne Bewohner in den neuen Wohnungen in der Schützenstraße unterkommen, die 2027 fertig werden. Auch ein Wechsel von einem Bauabschnitt zum anderen sei möglich. „Da gibt es noch einiges an Potenzial.“ Zumal einzelne Bewohner bereits von sich aus den Entschluss gefasst hätten, dann ganz woanders hinziehen zu wollen.

Das Projekt gliedert sich in zwei Bauabschnitte. Der erste - nördlich der Zeppelinstraße - wird voraussichtlich Anfang 2028 beginnen, die Fertigstellung ist für das Jahr 2029 geplant. Der zweite Bauabschnitt – südlich der Zeppelinstraße – ist für das Frühjahr 2030 vorgesehen. Die Fertigstellung ist für 2032 geplant. Entwarnung gibt es für alle Eiscreme-Fans: Das Eiscafé Angelo an der Zeppelinstraße ist nicht betroffen, die abzureißenden Häuser liegen deutlich weiter östlich davon.