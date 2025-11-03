Zentrum für Psychiatrie Winnenden: „Verrücktes Seelenleben“ – Zwang und Selbstbestimmung in der Psychiatrie

Trialog im Zentrum für Psychiatrie in Winnenden: Menschen mit psychischer Erkrankung, Angehörige und Fachleute kommen zusammen. Freiheit und seelische Gesundheit stehen im Mittelpunkt.
Wie lassen sich Freiheit und seelische Gesundheit wahren, wenn gleichzeitig Schutz notwendig ist? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Trialogreihe „Ver-rücktes Seelenleben“, die das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Winnenden (Rems-Murr-Kreis) am 10. und 24. November fortsetzt. Beim Austausch zwischen Betroffenen, Angehörigen, Fachleuten und Interessierten geht es um Selbstbestimmung, Fürsorge und Schutz – Themen, die durch das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) vor zehn Jahren neue Bedeutung erhielten.