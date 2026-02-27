„Zentrum Automobil“: Die Spaltung der Gesellschaft soll in die Betriebe getragen werden

Das „Zentrum Automobil“ will bei den Betriebsratswahlen eine größere Rolle spielen. Die Gruppierung ist der verlängerte Arm der AfD, kommentiert Peter Stolterfoht.
Die IG Metall hat zuletzt sehr genau in die die Unternehmen der Autoindustrie reingehört, um vor den in diesen Tagen beginnenden Betriebsratswahlen ein Stimmungsbild zu bekommen. Interessant sind dabei die Aussagen von potenziellen Wählern der ultra rechten Gruppierung „Zentrum“. Dabei war zu erfahren, dass deren Anhänger den diskriminierenden „Zentrum“-Kurs unterstützten, gemeint sei damit aber natürlich nicht der langjährige türkische Teamkollege, wie häufig betont wird.