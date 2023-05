Zentrale Stelle in Ludwigsburg

8 Mord verjährt nicht: Die Zentrale Stelle ermittelt nach wie vor. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Thomas Will ist Chef der Zentralen Stelle in Ludwigsburg zur Aufklärung von NS-Verbrechen. Er spricht über die Notwendigkeit, sich der Geschichte zu stellen.









Ludwigsburg - Das hätte damals wohl kaum jemand für möglich gehalten. Als am 1. Dezember 1958 in Ludwigsburg die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalistischer Verbrechen ihre Arbeit aufgenommen hat, war man sich einigermaßen sicher: Die Arbeit der Ermittler dürfte in ein paar Jahren, maximal nach zwei, vielleicht drei Jahrzehnten zu Ende gehen. Doch nach wie vor wird ermittelt.