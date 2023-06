1 Dicht an dicht: Hunderte Polizeistudenten reisen gleichzeitig zur Prüfung an. Foto: tx-foto.com/Marc Eich

Mehr als 600 Polizeistudenten sind trotz der derzeitigen Pandemie zusammengekommen, um gemeinsam ihre Prüfungen zu absolvieren. Die Polizeigewerkschaft schäumt, das Innenministerium und die Hochschule verteidigen das Vorgehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Villingen-Schwenningen - Es sind Szenen, die so gar nicht zur derzeitigen Pandemielage passen. Vor dem Messegelände in Villingen-Schwenningen bildeten sich am Dienstag lange Autoschlangen. Studenten aus dem ganzen Land steuern die Hallen an, um gemeinsam ihre fünfstündige Abschlussprüfung zu absolvieren. Nach Informationen unserer Zeitung kommen über 600 Studenten gleichzeitig zusammen und betreten kurz vor 10 Uhr – mit FFP2-Masken, aber gänzlich unkontrolliert – in Gruppen drei Hallen.