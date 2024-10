Zentrale Flüchtlingsaufnahme in Stuttgart: Abwehrhaltung hilft nicht

1 In Freiburg hat das Land 2022 rund 21 Millionen Euro in eine Lea für Flüchtlinge investiert. Foto: /Ignacio Linares Free2rec

Stuttgart sollte die Flüchtlingsfrage mitgestalten. Mit der von der FDP geforderten Abwehr einer Landeserstaufnahmeeinrichtung steht die Stadt dagegen auf verlorenem Posten, meint unser Autor Konstantin Schwarz.











Link kopiert



In der Abwehr von Flüchtlingen findet ein Überbietungswettbewerb statt. An diesem nehmen in Stuttgart nach AfD und CDU nun auch die Liberalen teil. Der Gemeinderat soll eine Totalverweigerung für eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) aussprechen, fordert die FDP, OB Frank Nopper (CDU) diese dann vertreten. Die FDP, die im Bund mitregiert und das von 2026 im Land tun will, sucht ihr Heil im Sankt-Florian-Prinzip. Soviel zur Problemlösungskompetenz.