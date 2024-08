Zensus: Die meisten Familien wohnen in den eigenen vier Wänden

1 In Deutschland leben die meisten Familien im selbst genutzten Eigentum. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie wohnen die Deutschen? Der Zensus gibt Aufschluss über Eigentum, Wohnfläche und allein lebende Seniorinnen und Senioren.











Wiesbaden - Ein Großteil der Familien in Deutschland wohnt in den eigenen vier Wänden. So lebten nach Erhebungen des Zensus zum Stichtag 15. Mai 2022 rund 12,4 Millionen Familien (57 Prozent) im selbst genutzten Eigentum. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 lag der Anteil bei 65 Prozent. "Zu Familien zählen im Zensus 2022 Paare ohne und mit Kindern sowie alleinerziehende Eltern mit Kindern", erklärten die Statistiker. Bei den Paaren mit Kindern lag der Anteil derer, die in einer eigenen Immobilie wohnten, bei 62 Prozent.