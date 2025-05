Zenmeister und Youtuber in Japan: Von Tübingen nach Osaka: der Zenpriester mit den blauen Augen

Zenmeister und Youtuber in Japan

1 Muho auf Youtube mit seiner charakteristischen Pudelmütze Foto: Youtube

Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens landet Olaf Nölke in Japan. Heute ist der einstige Tübinger ein prominenter Zenmeister, der anderen Suchenden auf Youtube Ratschläge gibt.











Die Kirschblüte im Burgpark von Osaka liegt in den letzten Zügen. Der Hauptturm ist umzingelt von Touristen, die ein letztes Bild in rosafarbener Rahmung erhaschen wollen. Inmitten des Gewimmels ragt ein großer Mann heraus, der gegen den Strom läuft. „Hier ist es“, sagt Olaf Nölke, 56, und zeigt am Parkrand auf ein Stück Erde zwischen zwei Bäumen. „Hier habe ich gewohnt.“