Vier Jahre Pause, jetzt der große Knall - aber in die falsche Richtung? Die ersten Kritiken zur dritten Staffel von "Euphoria" sind erschienen, und sie fallen ernüchternd aus. Was ist schiefgelaufen?
Vier Jahre haben Fans auf die Rückkehr von "Euphoria" gewartet. Vier Jahre, in denen Zendaya (29) zum Weltstar aufstieg, Jacob Elordi (28) Oscar-Nominierungen sammelte und Sydney Sweeney (28) zum Gesicht Hollywoods wurde. Jetzt ist die dritte Staffel da - und die Kritiker sind sich in ihrer Ernüchterung erschreckend einig. Was versprach, ein triumphales Comeback zu werden, entpuppt sich laut den ersten Rezensionen als Absturz auf hohem Niveau.