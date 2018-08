Zeltcafé in Ditzingen Macher des Zeltcafés ziehen positive Bilanz

Von Stefanie Köhler 26. August 2018 - 19:00 Uhr

Schlechter Geschmack ausdrücklich erwünscht: Beim Ditzinger Zeltcafé gab es am letzten Abend eine Bad-Taste-Party. Foto: factum/Granville

Das Zeltcafé ist vorbei. Es endete am Samstagabend mit einer „Bad-Taste-Party“. Die Macher des mehrtägigen Festivals in Ditzingen sind sehr zufrieden.

Ditzingen - Feinrippunterhemd, grelle Leggings, Tennissocken in Sandalen: Beim letzten Abend des Ditzinger Zeltcafés kannte der schlechte Geschmack keine Grenzen. Die Macher hatten die Besucher dazu aufgerufen, möglichst hässlich gekleidet auf das Festgelände in der Glemsaue zu kommen – und bei der „Bad-Taste-Party“ zu aus deren Sicht mieser Musik zu tanzen. So liefen Lieder von Helge Schneider oder vom Pop-Duo Dieter Bohlen und Thomas Anders alias Modern Talking.

Kühles Wetter schreckte Besucher ab

Allerdings folgten der Einladung für Samstagabend mit rund 150 Gästen vergleichsweise wenige Menschen, die meisten nicht verkleidet. Birgit Schwinge vom Organisationsteam führt das auf das Wetter zurück: Mit 15 Grad war der Samstag relativ kühl – anders als die anderen Festtage. Offenbar zu kühl für viele, um den Abend im Freien zu verbringen. Der Kulturverein Zeltcafé hatte trotzdem Spaß. „Der Abend war super“, sagt Birgit Schwinge, „das Team hatte nicht so viel Stress und konnte das erfolgreiche Zeltcafé feiern“.

„Sehr gut“ sei das 26. Zeltcafé gelaufen, sagt Birgit Schwinge, ähnlich wie die Feste in den vergangenen Jahren. Es habe einige Veranstaltungen gegeben, bei denen 300 bis 400 Besucher gekommen seien. Dazu gehörten das Improvisationstheater Improjekt oder Auftritte von Bands wie Die grüne Welle, The Prosecution und Pale Heart. Birgit Schwinge sieht es als Vorteil, wenn Künstler aus der Region kommen. „Die Bands bringen viele Fans und damit viel Publikum mit“, sagt sie.

Alle arbeiten ehrenamtlich

Dass die „Spätzle-Schlacht“ wegen Personalmangels in der Küche ausgefallen ist, sei aufgefallen. „Einige haben danach gefragt“, sagt Schwinge, oder seien enttäuscht gewesen. Grundsätzlich habe das die Festtage aber nicht getrübt. Auch so manchem meckerndem Gast hat der Kulturverein getrotzt. Birgit Schwinge berichtet von Besuchern, die sich beschwerten, weil es weder Pommes frites noch Rote vom Grill gab oder das Essen irgendwann aus war. „Man muss berücksichtigen, dass wir das Festival ehrenamtlich machen und keiner von uns Erfahrung in der Gastronomie hat“, betont Birgit Schwinge. Daher sei es nicht leicht, die Essensmengen abzuschätzen.

Allzu viel Luft zum Durchatmen bleibt dem Organisationsteam nicht: Bereits bei der Jahreshauptversammlung des Vereins im Januar sollen die großen Künstler für das kommende Zeltcafé feststehen.