Zeltcafé in Ditzingen: Garten der Biere, Indierock und Weißwürste

Angefangen, so berichtet es der Zeltcafé-Verein aus Ditzingen, hat alles vor 30 Jahren mit zwei Zelten, drei Kühlschränken und einem Kicker – inzwischen ist das Zeltcafé in der Glemsaue zum festen Termin derjenigen Ditzingerinnen und Ditzinger geworden, die in den Sommerferien daheim geblieben sind, das Inventar entsprechend gewachsen. Neun Tage läuft das Zeltcafé-Programm dieses Jahr.

Los ging es am Freitag, 16. August, und zwar mit dem bewährten Garten der Biere. Für den musikalischen Einstieg am Eröffnungstage sorgten die Coversongs aus Rock und Pop der Band 7Dice. Am Samstag wurde vor den Zelten fleißig der Spießbraten über dem Grill gedreht, während es auf der Bühne rockig wurde – mit der Indierock-Band Meister Chang, dem Gerlinger Punkrock-Trio Sokae und dem Indiepunk von Nachbardach (Foto rechts). Am Sonntag ging es weiter mit Weißwurstfrühstück.

Weil es in der Vergangenheit bereits zweimal so einige Interessenten auf die Wiese vor dem Zelt gelockt hat, gab es auch in diesem Jahr wieder Hatha-Yoga, mit dem die Veranstaltung am Sonntag in den Abend startete.

Erprobtes steht auch in den kommenden Tagen an: Etwa die Kleidertauschparty am Montagabend, Improtheater am Dienstag oder das berühmte „Maultaschen-Massaker“ am Mittwoch