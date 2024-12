Zell am Main im Landkreis Würzburg: Böller-Explosion: Mann verliert mehrere Finger

1 Der Böller explodierte in der Hand des Mannes. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Mann zündet in den frühen Morgenstunden in Unterfranken einen vermutlich nicht zugelassenen Feuerwerkskörper. Es kommt zur Explosion – mit fatalen Folgen.











Link kopiert



Beim Zünden eines vermutlich illegalen Böllers hat sich ein Mann in Unterfranken schwer an der Hand verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dem 46-Jährigen bei der Explosion auf einem Radweg in Zell am Main (Landkreis Würzburg) ein Finger fast vollständig abgetrennt. Zwei weitere Finger wurden einem Beamten zufolge durch die Explosion „völlig zerfetzt“.