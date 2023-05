1 Die Fans freuen sich auf den neuen Zelda-Teil. Foto: AFP/ED JONES

Der japanische Videospielkonzern hat einen neuen Teil der legendären Reihe Zelda veröffentlicht. Der Verkauf von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ startete um Mitternacht in der Nacht zum Freitag.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der japanische Videospielkonzern Nintendo hat einen neuen Teil der legendären Zelda-Reihe veröffentlicht. Der Verkauf von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ startete um Mitternacht in der Nacht zum Freitag. Wegen der Zeitverschiebung kamen die japanischen Videospielfans zuerst zum Zug, die europäischen dann sieben Stunden später. Von Tokio bis Paris bildeten sich schon Stunden vorher Schlangen vor Geschäften, die wegen der Zelda-Veröffentlichung nachts öffneten.