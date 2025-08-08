Zeitzeugengespräch in Kernen: Wie der Mauerbau das Leben eines Leipziger Jungen für immer veränderte

Als Kind erlebte er den Mauerbau am 13. August 1961, als Pfarrer gestaltete er den Wandel. Jetzt teilt Reinhard Voigt seine Geschichte bei einer Veranstaltung in Rommelshausen.
Es war ein Sonntag im August, an dem plötzlich Stacheldraht ein Land spaltete. In Berlin rückten Grenzsoldaten aus, ein Volk wurde über Nacht in zwei Hälften geschnitten. Der 13. August 1961 hat sich eingebrannt – auch in die Erinnerung von Reinhard Voigt. Elf Jahre alt war er damals, ein Junge in Leipzig, und doch spürte er: Etwas war für immer anders.