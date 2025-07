Pakistan liegt in der Pakistan Standard Time (PKT). Diese ist UTC+5, während Deutschland im Sommerhalbjahr (MESZ) UTC+2 ist. Daraus ergibt sich: Pakistan ist Deutschland im Sommer 3 Stunden voraus.

Wenn es in Deutschland also 09:00 Uhr morgens ist, ist es in Pakistan bereits 12:00 Uhr mittags.

In der Region des Karakorum-Gebirges in Pakistan, wo Laura Dahlmeier verunglückte, geht die Sonne derzeit gegen 5:00 Uhr morgens Ortszeit auf und gegen 19:00 Uhr unter. Aufgrund der Zeitverschiebung bedeutet das: In Deutschland ist es zum Sonnenaufgang in Pakistan erst 2:00 Uhr nachts, zum Sonnenuntergang etwa 16:00 Uhr am Nachmittag. Diese Zeitverschiebung ist relevant für die Einordnung der Ereignisse und Meldungen vor Ort.

Bedeutung für die Berichterstattung

Diese Zeitverschiebung ist entscheidend, um die Lage vor Ort richtig einzuordnen. So wurde der Rettungseinsatz für Dahlmeier am Dienstagabend Ortszeit unterbrochen – also am Dienstagnachmittag deutscher Zeit.

Für aktuelle Updates aus dem Karakorum-Gebirge ist die Zeitdifferenz besonders relevant – vor allem, wenn es um Wetterbedingungen, Sichtverhältnisse und Tageslicht für Bergungsaktionen geht.