Zeitung in der Schule: Wie erleben Fellbacher Jugendliche die Zeitung?

1 Die Medienlandschaft ist im Wandel – wie auch das Nutzungsverhalten der Menschen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Vier neunte Klassen nehmen am Projekt „Zeitung in der Schule“ teil. Beim Besuch eines Redakteurs haben sie jede Menge Fragen rund um Ethik, Künstliche Intelligenz und Arbeitsbedingungen im Journalismus.











Link kopiert



Darf jeder Mensch Journalist werden? Wer bestimmt, was in der digitalen oder gedruckten Ausgabe einer Zeitung erscheint? Und welche Auswirkungen hat die Künstliche Intelligenz auf die Medien? Die Schülerinnen und Schüler der vier neunten Klassen am Gustav-Stresemann-Gymnasium in Fellbach-Schmiden haben jede Menge Fragen. Kein Wunder, schließlich haben sie sich für das Projekt „Zeitung in der Schule“ einige Wochen lang mit dem Thema Zeitung auseinandergesetzt. Zum Abschluss des Projekts gibt es einen Redakteursbesuch.