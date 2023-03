1 Der Großteil der Länder wendet keine Zeitumstellung an. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern werden die Uhren in der Nacht auf Sonntag von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Seit Jahren ist die Abschaffung in der Schwebe.

Die EU-Kommission hatte 2018 die Abschaffung vorgeschlagen, nachdem 4,6 Millionen Europäer in einer Online-Umfrage über die Zukunft der Zeitumstellung abgestimmt hatten. 84 Prozent der Teilnehmer sprachen sich für die Abschaffung aus. Die meisten plädierten für eine dauerhafte Sommerzeit. 2019 hatte das EU-Parlament zugestimmt. Getan hat sich seither nichts, denn die EU-Staaten sind sich nicht einig.

Seit wann werden die Uhren in der EU umgestellt?

Umgestellt werden die Uhren in der Europäischen Union seit 1996, am letzten Sonntag im März sowie am letzten Sonntag im Oktober jeweils um eine Stunde. In Deutschland gibt es die Sommerzeit schon seit 1980. Ursprünglich sollte dank einer besseren Ausnutzung des Tageslichts Energie gespart werden, doch der wirtschaftliche Nutzen ist heute äußerst umstritten. Außerdem legen wissenschaftliche Erkenntnisse nahe, dass manche Menschen gesundheitlich unter dem Mini-Jetlag leiden.

Wo wird die Uhr außerhalb der EU umgestellt?

Die Sommerzeitregelung wird weltweit in etwa 60 Ländern eingehalten, neben Europa hauptsächlich in Nordamerika und Ozeanien, wie offizielle Angaben der EU lauten. In einigen nicht EU-Mitgliedsstaaten wird die Zeit umgestellt, darunter zum Beispiel in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Norwegen, Serbien sowie der Schweiz und Ukraine.

Zwar werden in Nordamerika die Uhren – mit Ausnahme von wenigen Provinzen – pro Halbjahr einmal umgestellt, aber nicht am jeweils letzten Sonntag im März und Oktober. Doch auch in den USA soll die Sommerzeit dauerhaft eingeführt werden. Ein absehbarer Vollzug ist aber wie in Europa nicht sicher. Auch in Ländern wie Israel, Mexiko oder den Bahamas wird an der Uhr gedreht.

In welchen Ländern wurde die Zeitumstellung abgeschafft?

Die Sommerzeitregelung wurde von einigen Ländern bereits abgeschafft. Dies ist zum Beispiel in Island, China, Russland, Weißrussland oder der Türkei der Fall. Zuletzt wurde die Sommerzeit 2019 in Brasilien verworfen.

Wo wurde die Zeit nie umgestellt?

Viele Länder in Äquatornähe wenden keine Zeitumstellung an, da die Zeiten der Sonnenauf- und untergänge nur geringfügig schwanken. Im Sommer und Winter gibt es somit kaum Unterschiede bei der Beleuchtungszeit. Ewa in Indonesien, Niger oder auf den Malediven wird nicht zwischen Sommer- und Winterzeit gewechselt, weder jetzt noch in der Vergangenheit.