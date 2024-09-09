Zeitumstellung vor oder zurück - die besten Eselsbrücken

Wird die Uhr vor- oder zurückgestellt? Für viele ist und bleibt es eine verwirrende Angelegenheit, aber praktische Merksprüche und Eselsbrücken können uns darüber hinweg helfen.
Wann endet die Sommerzeit in Deutschland 2025? Spätestens am 26. Oktober ist es in diesem Jahr vorbei mit den letzten Sommergefühlen, denn die Sommerzeit endet jeweils am letzten Sonntag im Monat Oktober um 3 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) mit einer Zeitumstellung zur Winterzeit. Wobei es streng genommen keine "Winterzeit" gibt, sondern nur die die Normalzeit, im Fall von Deutschland also die Mitteleuropäische Zeit (MEZ).