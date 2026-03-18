In der Hasenbergstraße bringt Frank Augustin seit 16 Jahren ein Magazin heraus, das unbequeme Wahrheiten ausspricht – in der Hoffnung, dass es eines Tages ein Erwachen gibt.

Im Parterre des Backsteinhauses im Hinterhof der Hasenbergstraße 14 brennt noch Licht. Frank Augustin sitzt mutterseelenallein am Rechner. Die Mitarbeiterinnen der Nachhaltigkeitsberatung, mit denen sich der 55-Jährige das Großraumbüro teilt, sind im Feierabend. Augustin, Chefredakteur und Herausgeber in einer Person, feilt an der nächsten Ausgabe seiner philosophischen Wirtschaftszeitschrift „Agora 42“. Sie titelt: „Warum verändern wir nichts?“ und erscheint am 28. März. „Vielleicht ändert sich dadurch ja etwas“, sagt Augustin und räumt ein: „Das denke ich jedes Mal, wenn ein neues Heft herauskommt.“

Frank Augustin ist ein unermüdlicher Idealist. Einer, der niemals aufhören würde, daran zu glauben, dass sich eine Gesellschaft grundlegend wandeln kann. „Eigentlich müsste nur jeder einzelne von uns aufhören, sich in die eigene Tasche zu lügen, und erkennen, dass in unserem Leben etwas gehörig schief läuft“, sagt er. „Gerade wer Kinder hat, müsste wissen, was wir ihnen antun, wenn wir nicht sofort umdenken.“

Seit knapp 16 Jahren erscheint Agora 42 ohne Unterbrechung, trotz chronischer Insolvenzgefahr. Immer geht es darin um unbequeme Wahrheiten – vor allem um das Primat des Profitdenkens in der Wirtschaft, das die ökologischen Grenzen von Wachstum ignoriert, um den Einsatz von menschheitsgefährdender Technologie im Dienst dieses Primats, um Verdrängungsmechanismen unserer Spezies, die sich etwa an vermeintliche Lösungen wie den Green Deal klammert oder ihre Zukunftsängste mit Konsum betäubt.

Schonungslos wird da zu Ende gedacht, was auf die Menschheit zukommt – etwa die Frage nach der Schuld, die kommende Generationen stellen werden: Wer waren die Täter, die genau wussten, was ihr Handeln anrichtet? Wer waren Mitläufer und Ignoranten? Fragen wie sie auch in Deutschland nach dem Untergang des Nationalsozialismus gestellt wurden.

Die Zeitschrift Agora 42 hat sich den unbequemen Wahrheiten verschrieben. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zu Wort kommen Autoren aus der gesamten Intelligenzija Deutschlands, darunter populäre Namen wie Ernst Ulrich von Weizsäcker, Luisa Neubauer, Stephan Lessenich oder Susanne Baer. Sie dürfen in Agora 42 ihre Theorien und Ideen vorbringen, solange an der Weltlage nichts beschönigt wird, solange kein Verständnis aufgebracht wird für all das, was bereits versäumt wurde. „Es gibt so viele tolle Ideen und Konzepte“, sagt Augustin. „Aber uns fehlt der Mut, einzusehen, dass es kein andauerndes Wirtschaftswachstum geben kann. Ich kenne jedenfalls keine nennenswerte Partei, die diese Wahrheit ausspricht.“

Die Befürchtung, dass Chaos ausbrechen könnte, wenn man den bisherigen Pfad verlassen würde, lässt Augustin nicht gelten. „Wir befinden uns längst in chaotischen Zeiten und bewegen uns auf eine Katastrophe zu. Wäre es nicht besser, sich darauf vorzubereiten? Zum Beispiel, indem wir unsere Grundversorgung neu aufstellen?“

Die Bereitschaft für grundlegenden Wandel war schon mal größer. Im Jahr 2009, im Gründungsjahr von Agora 42, dürfte diese auf einem Höhepunkt gewesen sein. Nach der Finanzkrise stand die Wirtschaft mit dem Rücken zur Wand. Das Bruttoinlandsprodukt war um fast sechs Prozent geschrumpft. Zeitweise ging sogar die Furcht um, dass der Bankautomat kein Geld mehr rausgibt. Volkswirte räumten zerknirscht ein, die Rolle der Psychologie bei ihren Prognosen unterschätzt zu haben. Philosophen wiederum sahen ein, dass sie die Ökonomie mitbetrachten müssen, wenn sie von praktischer Relevanz sein wollen.

Das erkannte auch Frank Augustin, der damals noch beim philosophischen Magazin „Blauer Reiter“ beschäftigt war, wo er das gesamte Feld der Verlagsarbeit beackerte – von der Autorensuche bis hin zum Anzeigengeschacher. Durch die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Köpfen der Szene sah er immer deutlicher seinen „blinden Fleck“, wie er sagt. „Ich musste mir eingestehen, dass das Ökonomische bei mir völlig zu kurz gekommen war. Da war was nachzuholen.“

Wie der Zufall spielte, lernte er beim Bouldern in Stuttgart-Feuerbach zwei Ökonomen kennen, die ein Wirtschaftsmagazin gründen wollten, inspiriert vom Erfolg des Wirtschaftsmagazins „econy“, heute „brand eins“. Die Themen sollten allerdings stärker Aspekte der Psychologie und der Soziologie miteinbeziehen. „Nehmt doch einfach die Philosophie dazu, dann habt ihr alles beisammen“, riet Frank Augustin ihnen.

Wenige Monate später brachten die Drei gemeinsam die erste Ausgabe von Agora 42 heraus. Titel: Ökonomie und Gerechtigkeit, inklusive Interview mit Gesine Schwan über die „geistige Zahlungsunfähigkeit“ von Politik und Finanzwelt. Damit meinte Schwan, die damals für das Amt der Bundespräsidentin kandidiert hatte, dass die Finanzkrise keine rein ökonomische sei, sondern „eine Krise der Werte und des Denkens“. „Wir dachten damals wirklich, dass eine neue Ära beginnt“, sagt Augustin.

Hoffnung auf eine neue Ära

In der Gründungsphase von Agora 42 arbeiteten sie im Rausch und bis zum Umkippen. „Sie waren alle bereit, mit unserem Mini-Magazin Interviews zu führen: die Chefökonomen von Deutsche Bank und Allianz, der Deutschlandchef von Standard and Poor’s“, zählt Augustin auf. „Allesamt waren sie verwirrt und rangen nach Erklärungen. Der Zeitpunkt für unseren Markteintritt war ideal.“

Agora 42 startete mit einer Auflage von 10 000 Heften, die die drei Herausgeber alle zwei Monate entweder selbst eintüteten oder mit dem Kleintransporter in 50 Boxen zur Post brachten. Vor allem junge Menschen schlossen Abos ab und erschienen zu den Kneipen-Events, die das Magazin veranstaltete. Die Vision der Gründer war, einmal auf 30 000 Hefte zu kommen sowie auf drei anständige Gehälter. „Wir konnten 2010 sogar Richard David Precht als Mitherausgeber gewinnen“, erinnert sich Augustin.

Die Zusammenarbeit mit dem Populärphilosophen war allerdings nur von vorübergehender Natur. „Seine Positionen passten dann doch nicht so gut zu unserem Profil.“ Noch größer aber war die Ernüchterung darüber, welche Lehren aus der Krise gezogen wurden. Die Regierungen schnürten Rettungspakete und beschlossen Konjunkturprogramme, um das alte System zu stabilisieren. Daraufhin setzte in Deutschland ein leichter Wirtschaftsaufschwung ein, der den Reformwilligen den Wind aus den Segeln nahm. Von der Dringlichkeit eines Paradigmenwechsels war schon bald nicht mehr die Rede.

Das bekam auch Agora 42 zu spüren. „Viele unserer Leser sind zynisch geworden und kündigten ihre Abos“, sagt Augustin. Am schwierigsten waren die Jahre 2012 und 2013, als der Startkredit aufgebraucht war. Zwei Jahre lang habe er auf Gehalt verzichtet und „keinen einzigen Gegenstand gekauft, keine Unterhose, nichts.“ Die Familie lebte vom Teilzeitgehalt seiner Frau. 2013 fiel dann auch der Entschluss, statt sechs Mal nur noch vier Mal im Jahr zu erscheinen. Seine Mitstreiter suchten sich neue Beschäftigungen.

Augustin bezieht heute ein Monatsgehalt, das weit unter dem einer Pflegefachkraft liegt. „Ich weiß gar nicht, was daran so besonders sein soll“, sagt er. „Ich nehme mir die Freiheit, bei meiner Tätigkeit neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dafür bezahle ich einen Preis.“

Augustin sieht im Streben nach Erkenntnis ein menschliches Grundbedürfnis, das er zum ersten Mal als junger Erwachsener verspürt hatte. „Ich wollte vor allem mich selbst besser verstehen, ich war nämlich als 15-Jähriger ziemlich weit nach rechts gerutscht.“ Dabei stammt er aus einer gut situierten Familie und ging auf das Fanny-Leicht-Gymnasium in Vaihingen, das damals fast nur von „Bio-Deutschen“ besucht wurde, wie er sagt. „Woher kamen in dieser heilen Welt die Ressentiments gegen alles Fremde?“, fragte er sich damals. Um Antworten zu finden, studierte er nach der Schule Philosophie und Geschichte.

Fachbegriffe in Fußnoten

Seither hat ihn die Faszination an der Erkenntnis nicht mehr losgelassen. Und so geht es in Agora 42 immer um die ganz großen gesellschaftlichen Fragen, die helfen sollen, unsere Zeit besser zu verstehen. Die Titel der Ausgaben bestehen fast immer aus nur einem Wort, aus weit gefassten Begriffen wie Freiheit, Gerechtigkeit, Wohlstand, Risiko, zuletzt Technologie. Gegliedert ist das Heft in zwei Teile: Teil Eins, das „Terrain“, bezieht sich auf die Gegenwart, den Ist-Zustand, wobei Fachbegriffe in Fußnoten näher erklärt werden.

An dieser Stelle eine kleine Fußnote zum Namen des Magazins: Agora stammt aus dem Griechischen und bezeichnet den Marktplatz einer Stadt. Die Zahl 42 stammt aus Douglas Adams’ Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ als „die Antwort auf das Leben, das Universum und alles“ , sie hat aber auch mathematische, spirituelle und numerologische Bedeutungen.

Teil Zwei, der „Horizont“, geht der Frage nach, wie sich eine andere gesellschaftliche Wirklichkeit denken lässt, wie konkrete Veränderungen zum Besseren aussehen könnten, auch wenn es scheint, dass die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten ist. Von diesen geistigen Erkundungen verspricht sich Frank Augustin nicht weniger als ein Erwachen der Gesellschaft und beruft sich auf den Stuttgarter Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der einst sagte: „Ist erst das Reich der Vorstellung revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht aus.“