In der Hasenbergstraße bringt Frank Augustin seit 16 Jahren ein Magazin heraus, das unbequeme Wahrheiten ausspricht – in der Hoffnung, dass es eines Tages ein Erwachen gibt.
Im Parterre des Backsteinhauses im Hinterhof der Hasenbergstraße 14 brennt noch Licht. Frank Augustin sitzt mutterseelenallein am Rechner. Die Mitarbeiterinnen der Nachhaltigkeitsberatung, mit denen sich der 55-Jährige das Großraumbüro teilt, sind im Feierabend. Augustin, Chefredakteur und Herausgeber in einer Person, feilt an der nächsten Ausgabe seiner philosophischen Wirtschaftszeitschrift „Agora 42“. Sie titelt: „Warum verändern wir nichts?“ und erscheint am 28. März. „Vielleicht ändert sich dadurch ja etwas“, sagt Augustin und räumt ein: „Das denke ich jedes Mal, wenn ein neues Heft herauskommt.“