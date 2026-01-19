Aktuell grüßen in den sozialen Netzwerken vermehrt Eindrücke aus dem Jahr 2016. Warum sehnen sich so viele Menschen zehn Jahre zurück in die Vergangenheit?
Man mag es kaum glauben, doch der Kalender lügt nicht: 2016 ist wirklich schon zehn Jahre her! Beim Scrollen durch seinen Social-Media-Feed wird einem das mitunter auf prominente Weise in Erinnerung gerufen. Denn auch zahlreiche Stars wie Hailey Bieber (29) nehmen an einem Internet-Trend teil, bei dem deklariert wird: "2026 ist das neue 2016". Aber was hat es damit genau auf sich und warum ist der Blick in die zehnjährige Vergangenheit ausgerechnet jetzt so erfolgreich?