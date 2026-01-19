Aktuell grüßen in den sozialen Netzwerken vermehrt Eindrücke aus dem Jahr 2016. Warum sehnen sich so viele Menschen zehn Jahre zurück in die Vergangenheit?

Man mag es kaum glauben, doch der Kalender lügt nicht: 2016 ist wirklich schon zehn Jahre her! Beim Scrollen durch seinen Social-Media-Feed wird einem das mitunter auf prominente Weise in Erinnerung gerufen. Denn auch zahlreiche Stars wie Hailey Bieber (29) nehmen an einem Internet-Trend teil, bei dem deklariert wird: "2026 ist das neue 2016". Aber was hat es damit genau auf sich und warum ist der Blick in die zehnjährige Vergangenheit ausgerechnet jetzt so erfolgreich?

Wie bei Nostalgie-Posts üblich, verweist auch "2026 ist das neue 2016" auf eine Zeit, in der das Leben vermeintlich unkomplizierter und folglich lebenswerter war. Besondere Traktion erhält der Trend womöglich durch derzeitige geopolitische Brennpunkte, etwa die besorgniserregenden Geschehnisse in den USA, die manch einen zum sehnsuchtsvollen Blick zurück animieren. Wobei nicht vergessen werden darf: 2016 wurde Donald Trump erstmals zum US-Präsidenten gewählt...

Schon jetzt deutet das Internet-Phänomen zudem eine gewisse KI-Verdrossenheit an. Der Grundtenor: Vor zehn Jahren musste noch nicht bei jedem Foto oder Video im Feed überlegt werden, ob es sich dabei um einen (politisch motivierten?) Fake-Inhalt handelt, der per Prompt an die Künstliche Intelligenz entstanden ist.

Als Filter noch neu waren

Für viele Menschen, die an dem Trend teilnehmen, handelt es sich jedoch einfach nur um eine unverfängliche Zeitreise, die an die eine oder andere Filter- und Mode-Sünde erinnert. So kamen 2016 etwa diverse Tools in den sozialen Netzwerken auf, die von den Nutzern teils inflationär benutzt wurden. Auch Stars wie Kendall Jenner oder Ariana Grande verpassten sich damals lustige Hundeschnauzen und Katzenohren, oder spielten in den Bildoptionen großzügig an Sättigungs- und Weichzeichnungsregler. Was die Throwback-Fotos ebenfalls eindrucksvoll belegen: Um Choker-Ketten kamen 2016 auch viele Celebrity-Damen nicht umher.

Was war 2016 popkulturell und politisch geboten?

Wagen also auch wir eine popkulturelle Reise zurück ins Jahr 2016. Bei den Oscars wurde Anfang des Jahres das Drama "Spotlight" ausgezeichnet, Leonardo DiCaprio erhielt für "The Revenant" endlich seinen ersten Academy Award. An den weltweiten Kinokassen war kein Vorbeikommen an "The First Avenger: Civil War", musikalisch setzten Drake und Justin Bieber mit ihren Songs "One Dance" und "Love Yourself" Ausrufezeichen.

Beim Brexit-Referendum im Juni stimmte eine Mehrheit der Briten für einen Ausstieg aus der EU. Derweil aus heutiger Sicht eine Erinnerung an friedlichere Zeiten: Den ESC-Sieg holte die ukrainische Sängerin Jamala - und durfte sich somit darüber freuen, dass der Contest 2017 im unversehrten Kiew ausgetragen wird.

Auch aus deutscher Sicht lohnt ein Blick zurück. Angela Merkel hatte noch vier Jahre als Bundeskanzlerin vor sich, Menderes Bagci krönte sich zum Dschungelkönig und Prince Damien wurde Sieger bei "DSDS". Die Nationalmannschaft flog als amtierender Weltmeister im EM-Halbfinale gegen Frankreich raus, nach "Gutmensch" aus dem Vorjahr wurde "Volksverräter" zum Unwort des Jahres gekürt.