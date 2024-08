Zeitreise in Asperg: Rockabilly Days: Mit Petticoat und Pomade im Retro-Glück

1 Die Besucher können bei Tanzworkshops die Hüften schwingen. Foto: avanti/Ralf Poller

Mit Liveacts, Workshops, nostalgischer Mode und einer Oldtimerparade feiern „Zeitreisende“ in Asperg die Rockabilly Days – und die Kultur der 1950er Jahre.











Ein bisschen fühlt es sich an, wie in den Film „Zurück in die Zukunft“ gefallen zu sein. Eine Reise in die Vergangenheit der 1950er Jahre – mit allen Klischees: Frauen in Petticoats und geblümten Kleidern, Männer mit Pomade im Haar, Oldtimer wie aus dem James-Dean-Klassiker „…denn sie wissen nicht, was sie tun“. Das Jahrzehnt erlebte am Wochenende bei den Rockabilly Days in Asperg ein Revival: Mit zahlreichen Bands und DJs, die auf dem Bolzplatz im Oberholz dem Rock ’n‘ Roll und Spielarten wie Swing, Country oder Jive frönten, mit aufwendig gestylten Besuchern, Händlern – und allerbestem Wetter.