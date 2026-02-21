Die Piloten trotzten dem Monsun und der Malaria: Am 3. Februar 1934 nahm die Lufthansa den Linienflugverkehr nach Lateinamerika auf. Es war der erste der Welt.
Die Vision einer Luftbrücke über den Atlantik schien 1934 nicht nur wie aus einem Zukunftsroman entsprungen, sie war aus einem Zukunftsroman entsprungen. 1931 hatte der spätere Hollywood-Regisseur Kurt Siodmak den Roman „F. P. 1 antwortet nicht“ veröffentlicht, in dem eine schwimmende Flugplattform mitten im Atlantik in Gefahr gerät. Dort tankten die Flugzeuge auf, die damals ansonsten keine Chance hatten, nonstop den Atlantik zu überqueren.