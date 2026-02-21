Die Piloten trotzten dem Monsun und der Malaria: Am 3. Februar 1934 nahm die Lufthansa den Linienflugverkehr nach Lateinamerika auf. Es war der erste der Welt.

﻿ Die Vision einer Luftbrücke über den Atlantik schien 1934 nicht nur wie aus einem Zukunftsroman entsprungen, sie war aus einem Zukunftsroman entsprungen. 1931 hatte der spätere Hollywood-Regisseur Kurt Siodmak den Roman „F. P. 1 antwortet nicht“ veröffentlicht, in dem eine schwimmende Flugplattform mitten im Atlantik in Gefahr gerät. Dort tankten die Flugzeuge auf, die damals ansonsten keine Chance hatten, nonstop den Atlantik zu überqueren.

Während ein Jahr später Hans Albers in der Verfilmung des Romans die Besatzung der Insel rettet und den Evergreen „Flieger, grüß mir die Sonne“ singt, wurde in Böblingen das kühne Projekt tatsächlich umgesetzt. Sechs Jahre lang hatte die Lufthansa an diesem Plan gefeilt.

Luftbrücke nach Südamerika: Mit einer Schleuder in den Himmel geworfen

Mit der ersten deutschen transatlantischen Luftpostlinie ging es von Böblingen aus 1934 nicht einfach über den großen Teich. Nein, die Lufthansa flog auf der denkbar langen Strecke von Böblingen über Westafrika nach Rio de Janeiro und Buenos Aires, mitten ins Herz von Südamerika. Statt einer schwimmenden Plattform wie im Science Fiction Film setzte die Lufthansa sogenannte Katapultschiffe ein. Dieser Schiffstyp wurde damals parallel zu den Flugzeugträgern entwickelt.

Auf ihnen wurde ein Flugzeug wie mit einer riesigen Schleuder in den Himmel geschossen, und wenn es landen wollte, musste es hinter dem Schiff auf ein Segel gelangen, das im Wasser trieb. Von da wurde es mit einem Kran auf Deck gehievt und aufgetankt für den Weiterflug.

Eine viermotorige Blohm & Voss wird auf die „Schwabenland“ gehievt. Foto: Kreiszeitung

Der Jungfernflug begann am Morgen des 3. Februar 1934. Eine mit 38 Kilogramm Post beladene Heinkel He70 startete in Böblingen und flog über Marseille und Barcelona nach Sevilla. Dort übernahm eine Junkers Ju 52 die Postsäcke und brachte sie über Las Palmas zur Hafenstadt Banjul in Gambia, wo der Dampfer „Westfalen“ bereitstand. Mit der Post und einem Flugboot vom Typ Dornier Wal an Bord lief das Schiff in Richtung Natal in Nordbrasilien aus.

Die Luftbrücke war geschlagen

Nach eineinhalb Tagesfahrten mit dem Dampfer war die Strecke kurz genug geworden, dass die Dornier es über das Meer bis nach Brasilien schaffte. Das Flugboot wurde mit einem Katapult in den Himmel geschleudert und flog nach Natal an der brasilianischen Küste. In Natal übernahm ein Flugzeug der Lufthansatochter „Syndicato Condor Ltds.“ die Post und brachte sie nach Rio de Janeiro und Buenos Aires in Argentinien. Die Luftbrücke zwischen Deutschland und der Ostküste des lateinamerikanischen Subkontinents war geschlagen.

Beim Rückflug kam die „Westfalen“ dem in Natal gestarteten Flugboot bis etwa zur Mitte der Atlantik-Strecke entgegen, nahm es an Bord und katapultierte es zurück nach Banjul, wo es über die Kanaren und Sevilla in Südspanien nach Deutschland ging.

Luftbrücke Südamerika: Krieg, Monsun und Malaria

Die Luftpost wird am Böblinger Flughafen in eine Junkers Ju 52 verladen. Foto: Kreiszeitung

Das klang nicht nur abenteuerlich, das war abenteuerlich: Egal ob Flugzeugführer, Funker, Techniker oder Bodenpersonal – sie mussten mit ungünstigem Wetter und den unterschiedlichen Klimazonen klar kommen. Es gab weder Funkfeuer noch Radar noch Satelliten-Navigation. Besonders Nachtflüge konnten nur mit entsprechend hohem fliegerischen Können unternommen werden. Dazu kamen politische Schwierigkeiten wie der Spanische Bürgerkrieg, Sandstürme und Monsunregen, Malaria-Epidemien auf den Hilfsschiffen oder Gelbfieber-Quarantäne in Afrika. Doch das konnte den Luftpostdienst ebenso wenig behindern, wie technische Störungen an den Flugzeugen.

Mehr als 28 Flugstunden

Rund 14 000 Kilometer mussten Schiffe und Flugzeuge zurück legen. Foto: Kreiszeitung

Die gesamte Postlaufzeit von Sevilla bis Natal betrug bei der ersten Südatlantik-Überquerung rund 79 Stunden, darunter 28,5 Flugstunden, von denen 3,5 Stunden in der Nacht geflogen wurden. Von Böblingen bis Natal mussten die Flieger und Seeleute 8665 Kilometer zurücklegen, rechnet man die Strecken nach Berlin und Buenos Aires hinzu, verlängerte sich die transatlantische Luftpoststrecke auf 14 000 Kilometer.

In vierzehntägigem Abstand verkehrten von Februar bis Mai zunächst acht Postflüge auf dieser Route. Im Juni übernahm vorübergehend alle zwei Wochen ein Zeppelin die Postbeförderung und von Juli bis Oktober wechselten sich wöchentlich Flugzeug- und Zeppelin-Postdienst ab.

Auf dem Weg nach Südamerika: Gefährliche Wasserung im Nichts

Im September 1934 wurde ein zweites Katapultschiff in Dienst gestellt. Mit der „Schwabenland“, die an der brasilianischen Küste wartete, entfiel die gefährliche Wasserung mitten im Nichts des Atlantiks. Ähnlich wie beim Hinflug nahm die „Schwabenland“ die Postflieger an der brasilianischen Küste auf, transportierte sie zur Hälfte über den Atlantik und katapultierte sie dann zurück nach Afrika. Diese Neuerung machte ab November 1934 sogar einen wöchentlichen Luftpostdienst möglich.

Jeder der Postflieger war bestrebt, die vorgesehene Zeit nicht nur einzuhalten, sondern möglichst zu unterschreiten. Traten auf einem Flugabschnitt Verspätungen auf, versuchten die Piloten sie auf der nächsten Etappe wieder wettzumachen.

Die Westfalen lief auf zwei Minen

Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde die Luftbrücke nach Südamerika eingestellt. Bis dahin hatten die Piloten der Lufthansa rund 480 Mal den Südatlantik überflogen. Die „Schwabenland“ wurde in der Arktisforschung eingesetzt, die „Westfalen“ sank 1944, weil sie auf zwei Minen gelaufen war.

Der Pioniergeist jener Männer vor knapp 90 Jahren könnte noch immer ein Beispiel für heutige Verkehrsunternehmen sein, die den Betrieb komplett einstellen, wenn sich mal ein Schneeflöcklein am Himmel zeigt. Der Hit von Hans Albers „Flieger, grüß mir die Sonne“ wurde 1980 von der Punkband Extrabreit gecovert und gehört heute zum Standardrepertoire der Neuen Deutschen Welle. Doch die Zeit der Luftpostbriefe ist vorbei. Stattdessen flattern heute Geschäfts-E-Mails über den Großen Teich, gesendet von Satelliten-Antennen.

Hollywood und Serie

Roman

Der Dresdener Schriftsteller Kurt, später Curt, Siodmak schrieb 1931 den Roman „F.P. 1 antwortet nicht“ und machte sich als Regisseur und Drehbuchautor in Hollywood einen Namen, ebenso wie sein Bruder Robert Siodmak. Als Jude hatte er vor den Nazis fliehen müssen und war zeitweise für die USA als Geheimagent tätig.

Film

Der Film „F. P. 1“ antwortet nicht“ gilt als einer der besten deutschen Science Fiction Filme, die freilich damals noch Zukunftsfilme hießen. Der spannende Abenteuerstreifen zeigt nicht nur für die damalige Zeit sensationelle visuelle Effekte, sondern auch das damals größte Flugzeug der Welt, die Dornier X.

Anlass

für die Serie „Zeitreise“ ist die erste Zeitung in Böblingen im Jahr 1825 – vor exakt 200 Jahren.

Geschichte(n)

aus zwei Jahrhunderten wird in einer Serie lebendig, in der bedeutende historische Ereignisse im Böblinger Kontext beleuchtet werden.

Meilensteine

der Weltgeschichte fanden auch in unserer Zeitung Niederschlag: Die Erfindung des Automobils etwa oder der Untergang der Titanic.