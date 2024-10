Zeitloser Liebesroman: Stolz und Vorurteil: Netflix plant Adaption des Literaturklassikers

Jane Austens (1755-1817) im Jahr 1813 erschienener Liebesroman "Stolz und Vorurteil" zählt zu den beliebtesten literarischen Stoffen überhaupt. Da überrascht es nicht, dass jetzt auch Streaming-Gigant Netflix an einer Adaption arbeiten soll. Laut einem Bericht des US-Branchenmagazins "Variety" befindet sich das Serienprojekt bei Netflix in der Entwicklung, soll jedoch noch nicht offiziell zur Serie bestellt sein.

"Stolz und Vorurteil"-Serie für Netflix geplant

Dem Bericht zufolge hat Journalistin, Autorin und Regisseurin Dolly Alderton (36) die Drehbücher zur Neuerzählung der Geschichte von Lizzy Bennet und Mr. Darcy verfasst. Die 36-Jährige ist unter anderem bekannt für ihre Memoiren "Everything I Know About Love", die bereits als TV-Serie adaptiert wurden. Darstellerinnen oder Darsteller oder weitere Personen hinter den Kulissen wie etwa die Regie stehen für die kommende Netflix-Serie gegenwärtig noch nicht fest.

"Stolz und Vorurteil" erzählt bekanntermaßen die Geschichte der unverheirateten Lizzy Bennet, die auf den arrogant wirkenden Mr. Darcy trifft. In für spätere romantische Stoffe typischer Manier können sich die zwei Figuren zunächst nur schwer ausstehen, erkennen jedoch im Verlauf der Handlung ihre Zuneigung füreinander. Zu den berühmtesten Adaptionen zählen die 1995 erschienene BBC-Serie mit Colin Firth (64) und Jennifer Ehle (54) in den Hauptrollen sowie ein Kinofilm aus dem Jahr 2005, in dem Keira Knightley (39) und "Succession"-Star Matthew Macfadyen (49) Lizzy und Mr. Darcy verkörpern.

Derzeit ist noch kein Startdatum für Netflix' "Stolz und Vorurteil"-Serie bekannt.