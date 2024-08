Zeitgeist mit Widersprüchen: Nachhaltigkeit in einer kurzlebigen Zeit – passt das zusammen?

1 Zeitbeschleuniger Social Media: 30 Sekunden, um wahlweise mit den Ohren zu wackeln oder die Welt zu erklären. Foto: dpa/Hannes P Albert

Alles will heute nachhaltig sein. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit der Kurzlebigkeit. Passt das zusammen, fragt sich Redakteur Jan Sellner – und fordert mehr Lob und Anerkennung für all diejenigen, sie sich freiwillig für eine Sache engagieren.











Ein Hauptwort unserer Zeit ist „Nachhaltigkeit“. Für alle Nachkommenden ist das eine erfreuliche Nachricht! Allerdings wird der Begriff heute so strapaziert, dass er schon wieder verdächtig erscheint. Denn wer ständig betonen muss, wie nachhaltig dieses oder jenes ist, der hat möglicherweise ein Nachhaltigkeitsproblem. Aber es sagt sich halt so leicht und klingt so schön. Und niemand würde etwas haben wollen, das mit „kurzlebig“ ausgezeichnet ist. Dabei ist das mindestens ebenso ein Kennzeichen der 2020er Jahre: die Kurzlebigkeit. Man könnte also sagen, dass unsere Zeit nachhaltig kurzlebig ist.