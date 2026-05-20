Lange vor "Piano Man" begann Billy Joels musikalische Reise. Diese frühe Lebensphase soll nun verfilmt werden. Regisseur John Ottman arbeitet an dem Biopic "Billy & Me" über den Sänger.
Billy Joel (77) bekommt ein filmisches Denkmal: Ein Biopic über seine frühen Jahre ist jetzt in Arbeit. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, wird Regisseur, Filmkomponist und Filmeditor John Ottman (61) das Biopic "Billy & Me" inszenieren. Der Film erzählt von Joels Werdegang vor seinem Durchbruch - also die Zeit, bevor "Piano Man" 1973 erschien.