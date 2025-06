Zeit der Abi-Scherze beginnt: Von lustig bis gefährlich – krasse Beispiele für Abi-Streiche

1 „Macht Liebe, nicht Hausaufgaben!“ – Das Motto dieser Abiturientinnen ist vergleichsweise harmlos. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Manfred Birk erinnert sich noch genau an den Abi-Scherz seines Jahrgangs in einer oberschwäbischen Kleinstadt. „Wir haben mit einem Leichenzug unsere Schulzeit zu Grabe getragen“, sagt der Rektor des Dillmann-Gymnasiums in Stuttgart-West. Einer der Pennäler habe als Pfarrer eine Trauerrede gehalten und von den Schülerinnen und Schülern tränenreich begleitet die einprägsamsten Ereignisse der vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren lassen. „Am Ende sind wir alle im Stadtbrunnen baden gegangen“, sagt Manfred Birk.