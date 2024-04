1 Vorfall in Zeil am Main (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Ein Vater hat in Zeil am Main nach Angaben der Polizei seinen zwei Monate alten Säugling schwer verletzt. Die Einzelheiten.











Link kopiert



Ein Vater hat im unterfränkischen Zeil am Main nach Angaben der Polizei seinen zwei Monate alten Säugling schwer verletzt. Der Säugling sei ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 38 Jahre alte Mann sei wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft genommen worden.