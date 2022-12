1 Daniel Brühl und seine Ehefrau Felicitas sind seit 2016 verheiratet. Foto: imago/Future Image

Daniel Brühl (44) gehört zu den bekanntesten deutsch-spanischen Schauspielern, die in Hollywood Fuß gefasst haben. Zwar steht der Darsteller regelmäßig im Rampenlicht, sein Familienleben hält der 44-Jährige aber weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Jetzt hat Brühl eine seltene Ausnahme gemacht und auf Instagram ein Bild seiner Familie veröffentlicht.

Mit Kind und Kegel in der Natur

Zu sehen ist seine Ehefrau Felicitas Rombold, wie sie auf einem Stein zwischen Bäumen und Sträuchern sitzt. Ihre zwei gemeinsamen Kinder sitzen mit dem Rücken zu Brühl - weshalb die Gesichter nicht zu erkennen sind. Alle blicken hinaus aufs Meer. "Frohe Feiertage an alle", schreibt der Schauspieler dazu.

Daniel Brühl ist mit der Psychologin seit 2016 verheiratet. Von der heimlichen Hochzeit erzählte der Schauspieler erst im Februar 2018 dem Magazin "Bunte". 2016 kam auch der erste gemeinsame Sohn zur Welt, 2020 wurden sie erneut Eltern eines Jungen. Die Familie lebt heute in Spanien. Brühl, dessen Vater der deutsche Fernsehregisseur Hanno Brühl (1937-2019) ist, wurde in Barcelona geboren. Aufgewachsen ist der Darsteller allerdings in Köln.