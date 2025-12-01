Zeichnen als Trotzreaktion: Comicpreisträger Dominik Wendland im Stuttgarter Literaturhaus

Dominik Wendland erhält den Comicbuchpreis der Leibinger Stiftung. Ab Dezember zeigt das Literaturhaus seine multisensorische Ausstellung zu Identität, Druck und Anpassung.
„Erst beim Zeichnen komme ich einem Charakter näher“, sagt Dominik Wendland am Samstagnachmittag auf der Comic Con – „aus Skizzen entstehen Ideen und dann erst eine Geschichte“. Sein Werk „Immer alles anders“ sei auch so gewachsen: eine namenlose Figur, die in bunten Bildern durch Bars, Büros und Schönheitssalons driftet. Ohne festes Geschlecht, ohne Alter, permanent veränderlich - und unter Druck, sich anzupassen, immer bereit, nie ganz bei sich selbst. Die Figur fließt – bis es trüber wird und Fragen kommen.